毎日使える安心の収納力と防水機能!通勤や通学にぴったりな【コールマン】のリュックサックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
大容量でしっかり防水！タフに使いまわせる【コールマン】のリュックサックがAmazonに登場!
コールマンのシールドシリーズは、タフな素材を使用したスクエアデザインを基調としたシリーズ。荷物の多いアウトドアアクティビティはもちろん、通勤・通学、タウンユースまで、幅広いシーンで活躍。日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズ。ノートPCやタブレットをはじめ教科書や書類(A3対応)、着替えなどを無理なく収納できる。また、ボトムコンパートメントも装備しているためシューズや汚れもの等を分けて収納することが可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性の良いメッシュ素材を使用。チェストストラップも装備されており、より安定した背負い心地に。
→【アイテム詳細を見る】
四角い形状のため、内部のスペースを最大限に活用できる。デッドスペースが少なく、書類やファイル、箱型のアイテムなども無駄なく収納しやすい。また、開口部が大きく内部が見やすいため、荷物の出し入れが容易。
防水性の高い生地+撥水ファスナーを採用することで雨の侵入を防ぐため、雨の日でも安心して使用できる。メインコンパートメントに加えフロントポケットやトップポケット、サイドポケットが装備されている。メインコンパートメント内もPC・タブレット収納やオーガナイザーが付いているためバッグ内も煩雑になりにくい。
大容量でしっかり防水！タフに使いまわせる【コールマン】のリュックサックがAmazonに登場!
コールマンのシールドシリーズは、タフな素材を使用したスクエアデザインを基調としたシリーズ。荷物の多いアウトドアアクティビティはもちろん、通勤・通学、タウンユースまで、幅広いシーンで活躍。日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズ。ノートPCやタブレットをはじめ教科書や書類(A3対応)、着替えなどを無理なく収納できる。また、ボトムコンパートメントも装備しているためシューズや汚れもの等を分けて収納することが可能。
→【アイテム詳細を見る】
背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性の良いメッシュ素材を使用。チェストストラップも装備されており、より安定した背負い心地に。
→【アイテム詳細を見る】
四角い形状のため、内部のスペースを最大限に活用できる。デッドスペースが少なく、書類やファイル、箱型のアイテムなども無駄なく収納しやすい。また、開口部が大きく内部が見やすいため、荷物の出し入れが容易。
防水性の高い生地+撥水ファスナーを採用することで雨の侵入を防ぐため、雨の日でも安心して使用できる。メインコンパートメントに加えフロントポケットやトップポケット、サイドポケットが装備されている。メインコンパートメント内もPC・タブレット収納やオーガナイザーが付いているためバッグ内も煩雑になりにくい。