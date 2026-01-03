「15年前のタイマーを修理しろ！」と迫るカスハラ婦人…！送料すら拒む執着の裏に店長が抱いた「本音」【作者に聞く】
高級な包丁が陳列されたキッチン雑貨店で店長をしているオムニウッチーさん(@omni_uttii821)。店舗には、日々さまざまなお客が訪れる。今回は、修理依頼のために来店した、ちょっと変わったお客のエピソードを紹介する。
■他店で購入した「15年前の商品」を持ち込む婦人
驚くべきは保証期限で、なんと「15年前」のもの。取り扱いのない商品であるため修理は難しいと伝えると、「前も聞いたんだけど、やっぱりダメかしら」と返ってきた。実は、二度目の来店だったという。
長年の経験上、メーカーに直接問い合わせるのが最も効率的だと伝えると、婦人は既に連絡済みだという。では、なぜ再び来店したのか。事情を聞くと、修理可否の判断に商品を送る必要があるが、その送料を負担することに納得がいかず、二の足を踏んでいたのだ。
オムニウッチーさんは当時の心境をこう明かす。「15年も前の、しかも当店で購入したものじゃない商品を持ってこられても困るし、新しいのを購入してほしいと心底思いました」。新しいタイマーを勧めたが、婦人の旧モデルへの思い入れは想像以上に頑なだった。
■「鳴っているのに聞こえない」という想定外のトラブル
別の日には、キッチンタイマーの不良品を訴えるお客が訪れた。この一件についてオムニウッチーさんは、「この方の周りにはご家族がいないのか…相談できる人が近くにいないのか、一人暮らしなのか、心配になる一件でした」と振り返る。
商品は店舗で購入されたもので、保証期間内だったため、すぐに動作確認を行った。すると、タイマーは問題なく作動し、時間とともに「ピピピピ」と音を鳴らしている。
店員が「大丈夫そうですね」と告げると、お客は「え？鳴ってるの!?」と驚愕。どうやらタイマー音が聞こえていないらしく、物理的な故障ではないため、店側も対処のしようがなかった。コメント欄では「モスキート音的なこと？」と、驚きの声が上がっている。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
