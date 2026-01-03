数々の賞レースを制した人気芸人も、この真剣勝負では穏やかではいられない？濱家隆一（かまいたち）が勝負のハンドで極度の緊張を見せる場面に、視聴者から反響が集まった。

【映像】かまいたち濱家、手がとんでもない震えかたをしてしまう

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

予選テーブルBの序盤、濱家はハートとダイヤの「99」で勝負に出る。相手はハートの「A4」を手にした本郷奏多と、ダイヤの「K8」を持つDen（リンダカラー∞）。Denがすぐに撤退し、本郷との一騎打ちとなった。ここで濱家は「わけわからんくらいドキドキしてる…」と呟き、周囲から笑いが起こる。

フロップはスペードの「J」、ダイヤの「J」、スペードの「9」。濱家にフルハウスが完成し、別室で観戦していたテーブルAの選手からは「なにこの卓！」「切ってるか？」「ちゃんとディーラー！」とガヤが飛んだ。

本郷は1700点を上乗せ。濱家はコールしたものの、チップを差し出す手は小刻みに震えている。さらに「わけわからんくらい手震えてる」と続けると、このリアクションに視聴者も「濱家きた」「本郷さんかわいそう」「震えてるw」と爆笑。

ターンはハートの「K」。濱家の勝利はほぼ決定的となったが、ここであえてチェックを選択。この判断には解説のアントニー（マテンロウ）も「めちゃくちゃうまいす！」と賛辞を送った。誘い出されるように本郷が1万点を追加ベット。濱家は目を閉じて苦笑いを浮かべると、そのままオールインを宣言。本郷は悔しそうにフォールドし、勝負は決した。

快勝した濱家だが、なお緊張は解けず、深く頭を下げて神妙な表情。「キングオブコント」や「NHK上方漫才コンテスト」など複数のビッグレースで優勝、「M-1グランプリ」でも準優勝と大舞台を踏んできた芸人が、ポーカーの真剣勝負で別の顔を見せた一幕。獲得したチップをかき集める手は最後まで震え続け、その姿が再び笑いを誘っていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）