フジテレビ「密着！中村屋ファミリー 勘九郎の涙 七之助の結婚 歌舞伎の絆…宿命の大舞台SP」が12月31日に放送され、高身長になったと話題になっていた歌舞伎俳優・中村勘太郎（14）の身長が明かされる場面があった。

中村勘九郎と女優の前田愛の長男。昨年、前田が自身のインスタグラムに「すらりと背が伸び 皆様に驚かれていました」とつづったことなどから急成長ぶりが話題に。12月には嵐の松本潤や女優の大竹しのぶ、劇作家・野田秀樹氏と背比べをするショットが公開されていた。

番組では勘太郎と12歳の弟・長三郎が父とともにCM撮影する現場に密着。控室に置いてあった身長計で母の前田とともに身長を測る場面もあり、勘太郎は1メートル73。前田は1メートル56・3、長三郎は1メートル42で、前田が「（お母さんの方が）10センチ大きい〜」とおどける姿もあった。

ナレーションで「ここ1、2年で10センチ以上身長が伸びた」と明かされ、すっかり大人になった勘太郎。番組で歌舞伎について聞かれると「（人生の中に）入ってる…ですもんね。生まれた時からあるんで、日常的なものなので」と話していた。