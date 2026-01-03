Image: Amazon

今年は脱ケーブルを目指そう！

僕らの生活に必要不可欠となったモバイルバッテリー。さまざまな容量、特徴のモデルがありますけど、僕の今年の推しバッテリーはこちらです。

MATECH モバイルバッテリー マグセーフ 超薄型 6.9mm, 5000mAh 4,990円 Amazonで見る PR PR

マテックの極薄のMagSafe対応モデル、今なら5,000円でお釣りが来ますよ。

フットワークの軽さは使いやすさと同義！

最薄部6.9mmという「薄さ」にステータスをガン振りしたモバイルバッテリー。MagSafeでのワイヤレス充電対応モデルなので、ケーブルレスで運用できるのがポイントですね。

そう、モバイルバッテリーってやっぱケーブル邪魔なんですよね…。充電したいとき＝充電しながら使いたいときですから、ケーブルレスで運用できるMagSafeのモバイルバッテリーはひとつの答えだと思っています。

ワイヤレス充電規格はQiなので、iPhoneだと7.5Wと低速。容量も5,000mAhでワイヤレス充電のロスを考えるとiPhoneのフル充電はできなそう…。と欠点はあるのですが、とりあえずiPhoneを1日使い倒せるくらいに延命できると思えば、毎日持ち歩くモバイルバッテリーとして、薄さが正解だと思うんです。

今年は、ケーブルレスでいきます！

Source: Amazon