手軽さ、優勝。MagSafe対応の極薄バッテリーが魅力的すぎる
今年は脱ケーブルを目指そう！
僕らの生活に必要不可欠となったモバイルバッテリー。さまざまな容量、特徴のモデルがありますけど、僕の今年の推しバッテリーはこちらです。
マテックの極薄のMagSafe対応モデル、今なら5,000円でお釣りが来ますよ。
フットワークの軽さは使いやすさと同義！
最薄部6.9mmという「薄さ」にステータスをガン振りしたモバイルバッテリー。MagSafeでのワイヤレス充電対応モデルなので、ケーブルレスで運用できるのがポイントですね。
そう、モバイルバッテリーってやっぱケーブル邪魔なんですよね…。充電したいとき＝充電しながら使いたいときですから、ケーブルレスで運用できるMagSafeのモバイルバッテリーはひとつの答えだと思っています。
ワイヤレス充電規格はQiなので、iPhoneだと7.5Wと低速。容量も5,000mAhでワイヤレス充電のロスを考えるとiPhoneのフル充電はできなそう…。と欠点はあるのですが、とりあえずiPhoneを1日使い倒せるくらいに延命できると思えば、毎日持ち歩くモバイルバッテリーとして、薄さが正解だと思うんです。
今年は、ケーブルレスでいきます！
Source: Amazon
MATECH モバイルバッテリー マグセーフ 超薄型 6.9mm, 5000mAh
4,990円
Amazonで見るPR