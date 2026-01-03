【M!LK佐野勇斗の一問一答】10年前の質問に再挑戦 現在のリアルな素顔に迫る
【モデルプレス＝2026/01/03】「2026年モデルプレスヒット予測」俳優部門で1位に輝いた佐野勇斗（さの・はやと／27）が、2016年にモデルプレスで配信した「一問一答」に再挑戦。10年越しのリアルな素顔と恋愛観とは？＜インタビューVol.3＞
Q.体調管理のために、食事や運動で気をつけていることは？
佐野：特にないです（笑）。筋トレはちょっとしてるけど、ほぼ気をつけてないです！
Q.いちばん好きな食べ物は？
佐野：たぶん昔は「アイス、ハンバーガー、サツマイモ」みたいな感じだったと思うんですけど…今も変わってない（笑）。さっきもハンバーガー食べました。でも最近は、馬刺しもめっちゃ好きです！
Q.アイスはどんな時に食べる？
佐野：食べる量はすごく減りました。減ったけど、好きな時に食べますね。朝は食べないから、夜かな？
Q.朝起きて、いちばん最初にやることは？
佐野：最近は白湯。喉を壊しやすくて、歌う機会も多いから、白湯とかスロートティーを飲んでいます。
Q.寝る時はどんな格好？
佐野：バスケパンツにTシャツ！ これは昔と同じかも？
Q.冬、女の子が着ていたら「かわいいな」と思う格好は？
佐野：昔は「フリフリ系が嫌い」って言ってた気がする（笑）。基本、似合っていればなんでも可愛いと思います。でも、アクセサリーとか気にしてる人はいいなと思います。
Q.好きな人に別の好きな人がいたらどうする？
佐野：自分の気持ちを伝えるかな。無理だったら別にしょうがないなと思うし。行けそうだったら…ぶちかまします（笑）！
Q.好きな女の子が落ち込んでいるけど、理由がわからない…どんなLINEメッセージを送る？
佐野：「飯行こう」とか「ドライブ行かない？」って言うかも。ドライブだったら山に行きたいです。
Q.「僕を彼氏にしたらこんないいことがある！」
佐野：ずっと笑っていられると思うし、真面目な話もできる。相当幸せな家庭を築けると思います！自信がある！
Q.これまでの人生で一番影響を受けた作品は？
佐野：自分が出演している作品は全部です。いくつか挙げると、デビュー作の「くちびるに歌を」。あの作品があったから今の自分があると思っています。あとは「砂の塔」はもちろん、目標にしていた朝ドラ「おむすび」。そして目黒蓮くんとの出会いが大きかった「トリリオンゲーム」もですね。どれも大切な作品です。
Q.いちばんの弱点は？
佐野：結構めんどくさがり。できれば、めんどくさいことはしたくないです。めんどくさい人は苦手です（笑）。
Q.緊張を打ち破る方法は？
佐野：緊張を楽しむこと。緊張してた方が、今から起きる出来事に対して「気持ちがあるんだな」って思えます。
Q.今いちばん癒される瞬間は？
佐野：SNSを見ていて犬の動画が流れてくる時。マジで大好き！
全て回答したあと、スタッフから渡された10年前の回答をチェックした佐野さん。「この時、まだ猫被ってるな〜（笑）」と自身の回答を楽しそうに見返し、“いちばん好きな食べ物”にハンバーガーを挙げ、「よだれが出るほど食べたい」とコメントしていた過去の自分に「うわっ！可愛い回答してる！」と笑う場面も。さらに「自分から告白できない」という控えめな過去の回答には「ほんと！？嘘ついてるな！」と驚きを隠せない様子。全て確認し終わると「だいぶ変わってるな〜」と10年での自身の成長にしみじみとしていました。（modelpress編集部）
1998年3月23日生まれ。愛知県・岡崎市出身。A型。2015年に映画「くちびるに歌を」で俳優デビュー。近年の主な出演作は「トリリオンゲーム」シリーズ、「TOKYO MER」シリーズ、NHK連続テレビ小説「おむすび」（NHK／2024〜2025）、「ひとりでしにたい」（NHK／2025）など。「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系／2025）では、民放キー局GP帯で初主演を務めた。2026年1月8日からは、新ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（テレビ朝日系／毎週木曜よる9時）がスタート。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても活躍中。
