「スクール革命！」番組史上初正月SP放送 山田涼介・知念侑李・八乙女光・高地優吾はかくし芸披露
【モデルプレス＝2026/01/03】日本テレビ系「スクール革命！」の番組史上初となる正月のスペシャル番組「子供たちよ！これが日本のお正月だ！スクール革命！お正月スペシャル！」が1月4日に放送される。
◆「スクール革命！」史上初の正月SP決定
番組の名物アイテム「長すぎペン」が、お正月仕様の「長すぎ筆」にパワーアップ。世界を舞台に活躍する書道家・武田双雲を審査員に迎え、チーム対抗の書き初め対決。さらに、武田とMC・内村の同郷コンビによる「チーム熊本」が、番組の悲願である「全国放送」の文字に挑む特別パフォーマンスも実現する。一流書道家が「人生最初で最後」と語る、4メートルの超ロング筆を操る苦闘と爆笑の結末は？
◆山田涼介・知念侑李・八乙女光・高地優吾がかくし芸披露
Hey! Say! JUMPの山田涼介、知念侑李、SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）は、世界的パントマイムアーティスト・が〜まるちょばのHIRO-PON指導のもと、本格パントマイムに挑戦。そして、Hey! Say! JUMPの八乙女光は、お笑い芸人・くまだまさしとタッグを組み、アイドル界の禁断領域とも言える、体当たりの宴会芸を披露する。
「スクール革命！」4姉妹（朝日奈央・郄橋ひかる※「高」は正式には「はしごだか」・生見愛瑠・山崎弘也）は、日本の伝統美「水芸」に挑戦。しっちゃかめっちゃかな練習風景からは想像もつかない、華やかなステージとなる。
◆おせちを懸けたクイズも
豪華おせちを懸けた「食リポクイズ」では、オードリー・春日俊彰の独特な感性と最新AIが激突。また、中継企画「馬に乗ってるお前誰だよクイズ」では、あの有名人に扮したモノマネ芸人が颯爽と駆け抜ける。（modelpress編集部）
