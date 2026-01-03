「店鋪でラスイチ買えた！」【しまむら】マニアべた褒め♡「優秀セーター」

コーデに取り入れるだけでセンス良く見えそうなトップスがあれば、シンプルコーデでも活躍するはず。今回ご紹介する【しまむら】のセーターは、パッと目を惹くデザインや配色が特徴で、取り入れるだけでおしゃれ見えが狙えます。マニアもゲットした注目アイテムは、早めのチェックがおすすめ。

1枚で即コーデが映えるケーブルニット

【しまむら】「ステッチケーブルCNPO」\2,420（税込）

立体感のあるケーブル編みに、ブルーやパープルの配色が効いた存在感たっぷりの一枚。ブラックベースなので派手すぎず、大人でも取り入れやすいバランスが魅力です。シルエットもほどよくゆとりがあるのが嬉しいポイント。@marino12131さんは「店鋪でラスイチ買えた」とコメントしており、人気トップスのようです。

大人な配色がちょうどいいアーガイルニット

【しまむら】「アーガイルニットPO」\1,639（税込）

落ち着いたブラウンをベースにしたアーガイル柄が、大人のカジュアルスタイルにぴったりなセーター。柄トップスながら主張しすぎない配色で、華やかながらも上品な印象をキープできそうです。やや短めの丈感は自然とスタイルアップしやすく、レイヤードコーデにぴったり。1,000円台とは思えない完成度で、見つけたら即カゴINしたくなりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M