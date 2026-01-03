元SKE48大場美奈「3人家族になって初めての年末年始」鏡餅姿の息子披露に「もちもち赤ちゃん可愛すぎ」の声 夫はロッテ・石川柊太投手
【モデルプレス＝2026/01/03】元SKE48の大場美奈が2026年1月3日、自身のInstagramを更新。鏡餅の着ぐるみを身に着けた息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】夫はプロ野球選手 元SKE「ブルベっぽいからお餅がとても似合う」0歳息子との2ショット
大場は年始の挨拶とともに「3人家族になって初めての年末年始」と綴り、長男との2ショットや正月の食卓など複数の写真を披露。「こういうの着せれるのも赤ちゃんの時の特権かなぁと思い ベビるんには鏡餅になってもらいました」と想いを添えて、紅白の紙垂と頭の上にみかんもついた、鏡餅の着ぐるみを身に着けた長男を膝に抱いたショットを投稿している。また「石川家には行ったので、次は大場家へ ブルベっぽいからお餅がとても似合う子でした」とも付け加えている。
この投稿に、ファンからは「もちもち赤ちゃん可愛すぎる」「幸せいっぱい」「美奈ちゃんも美しい」「ハッピーな様子が伝わってくる」「お餅姿似合いすぎ」といったコメントが寄せられている。
大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
◆大場美奈、息子の「鏡餅姿」披露
◆大場美奈の投稿に反響
