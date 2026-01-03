

福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」MVサムネイル

福山雅治が『第76回NHK紅白歌合戦』特別企画で披露した『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」のミュージックビデオのFull ver.が公開された。

【動画】福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」（映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌）MV

ミュージックビデオのトータルプロデュースは本楽曲の作曲・編曲・プロデュース福山雅治本人。グレーのスーツスタイルで身を包んだ２人を抽象的な空間に円形の革張りソファが一つだけ置かれたワンシチュエーションで撮影された本作は、緻密なカメラワークに幾度もテストを重ね撮影が行われた。

本作のジャケットアートワークも手がけた写真家の嶌村吉祥丸が、その光と影で世界観を映像に拡張すべくミュージックビデオの監督も務めた。

表現者としてリスペクトし合う 2 人の緊密な距離感と張り詰めた緊張感を感じられる作品に仕上がっており、特に 2 人が急接近するシーン、また、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』のオマージュとも受け取れる福山が稲葉に触れるシーンも印象的だ。

既に「元旦から素敵なプレゼントをありがとう」「2人のハーモニーが最高」「何度聴いても飽きない」などのコメントが多数寄せられている。