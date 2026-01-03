フジテレビ系「笑いの総合格闘技！千原ジュニアの座王新春ＳＰ」が２日に放送され、審査を行うメインゲストで有田哲平が登場した。

準決勝、吉住ＶＳルシファー吉岡の対決では、吉住が、鬼判定で因縁が生じた有田に宣戦布告。鬼越トマホークの「ケンカ仲裁してきた人に毒舌」のネタを作ったうえで鬼越に演じさせる「作家対決」で、仲裁者に有田を指名した。

スタジオが大盛り上がりの中、有田がケンカ仲裁に入ると、鬼越が「有田さんがプロレスの話してるとき女性視聴者は愛想笑いしてるだけなんで、その辺気付いたほうがいい」とブチ込んだ。

有田が微妙に笑いながらネタを作った吉住を見ると、吉住が勝ち誇った顔を返してケンカを売り、千原ジュニアが「吉住！ちーっす！やめなさい！」と笑わせた。

有田が渋い顔で「ったくほんとに…いやいや笑ってる女子もいますから」と言うと、吉住が「いや女子は笑ってないです」とバッサリ否定。

有田判定で吉住が敗者となったが「まあでも、こっちもうさ晴らしできたんで満足です」。メンチを切りながら有田に近づき「お前よく見ると国籍分かんねえ顔してるな！」と毒を吐き、有田が「失格！」と退場を命じて笑わせた。

番組エンディング時も吉住が「有田さん、次は戦いましょうや！」とネタ対決を申し入れていた。

ネットでも話題となり「吉住ｖｓ有田最高だった」「有田にかましてる吉住おもろすぎる」「有田に喧嘩売ってておもろ」「女性視聴者は愛想笑いしてるだけｗ」「有田への復讐成功ｗ」「有田のプロレス話に女子は愛想笑いを入れるの流石」「吉住さんの腹いせの応酬おもしろい」「吉住によるメンチで幕ｗ」「今年は有田と吉住だった。バカ笑った」「有田ｖｓ吉住のふすま対決、見たすぎるｗ」と反応する投稿が集まった。