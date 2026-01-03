KIRITO×LM.C、PIERROT解散から約20年を経て初の2マンライブ決定
KIRITOとLM.Cによる初の2マン公演『SPECIAL VERSUS LIVE 「CONTACT」 KIRITO vs LM.C』が、4月4日に東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）で開催されることが決定した。PIERROTの事実上のラストライブおよび解散発表から約20年を経て、ついに初の2マンが実現する。
【ライブ写真】PIERROT30周年ライブ アツいライブ写真がたっぷり！
1994年に結成されたPIERROTは、2006年4月12日に解散を表明。その後、ボーカルのキリトはベース・KOHTA、ドラム・TAKEOとともにAngeloを始動し、ギターのアイジ（Aiji）はLM.Cを結成。それぞれが新たなフィールドで精力的に活動してきた。2022年にAngeloの活動休止を経て、キリトはソロ名義“KIRITO”として再始動している。
PIERROTは2014年にさいたまスーパーアリーナで約8年ぶりに再集結。その後、2024年10月にDIR EN GREYとのジョイントライブ『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』を皮切りに、翌2025年2月には東京・有明アリーナで『END OF THE WORLD LINE』、5月には神奈川・Kアリーナ横浜で『LASTCIRCUS - FINALE -／- HELLO -』と、計4公演のワンマンライブを開催した。
こうした歩みの先に決定したのが、KIRITOとLM.Cによる初の2マン公演。PIERROTの事実上ラストライブおよび解散発表から約20年の時を経て、ファン待望の対バンライブとなる。
