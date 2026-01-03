◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、総合優勝4回の名門・東洋大は14位に終わり、連続シードが20年で途切れた。来年は予選会からの挑戦となる。

1区こそ松井海斗（2年）が区間3位で滑り出したものの、2区の西村真周（4年）が区間19位と振るわず、往路17位と流れを失った。復路でも順位を上げられず、ばん回できなかった。

酒井俊幸監督は「1区は良い流れだったんですけど、2区以降が厳しい展開のまま終わってしまった。ストロングポイントと考えていた5区が機能しなかった中、悪い流れで復路に入ってしまった」と全体を総括。「立て直す力がないと言えばばそれまでですが、こういう高速化の駅伝の中で、思い切った入りとそれを押し通していく度胸がある選手たちを育成しないと勝負にならない。今日はこうい結果になったわけですので、真摯（し）にそれを受け止めて、もう1回立て直していきたい」とチーム再建を誓った。

シードが20年で途切れたことについては「前任の川島（伸次）監督から続いていたシードが途絶えてしまったのは、監督として申し訳ない気持ちでいっぱい」と謝罪。「全日本（大学駅伝）の出場も逃すなど25年度は苦しい結果に終わってしまったけど、もう1回再出発という気持ち。新しいものも取り入れて頑張っていきたい。環境、学生がやるべきことは変わらない。部内でトレーニングの方法、取り組みなど細かいところの改善点を考えていきたい」と話した。