18年目『スクール革命』、初の正月SP 山田涼介・知念侑李・高地優吾が本格パントマイム挑戦
日本テレビでは、4日午前10時から午前11時25分まで『スクール革命 お正月SP』を放送する。
【番組カット】筆が長すぎでは…？スクール革命で書初め
放送開始から18年を迎える同番組初の正月SPとなる。今回は「子供たちよ！これが日本のお正月だ！スクール革命！お正月スペシャル！」と題し、正月らしいゲストを迎え、日本の正月文化にとことん浸る特別企画を届ける。
番組の名物アイテム「長すぎペン」が、正月仕様の「長すぎ筆」にパワーアップ。世界を舞台に活躍する書道家・武田双雲氏を審査員に迎え、チーム対抗の書き初め対決を行う。さらに、武田氏とMC・内村光良の同郷コンビによる「チーム熊本」が、番組の悲願である「全国放送」の文字に挑む特別パフォーマンスも実現する。
また、番組メンバーが、多忙な年末の合間を縫ってわずかな練習時間で仕上げた「かくし芸」を披露する。山田涼介（Hey! Say! JUMP）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）は、世界的パントマイムアーティスト「が〜まるちょば」のHIRO-PON指導のもと、本格パントマイムに挑戦。3人の息の合ったパフォーマンスも見どころとなる。
そして、八乙女光（Hey! Say! JUMP）は、お笑い芸人・くまだまさしとタッグを組み、アイドル界の禁断領域とも言える、体当たりの宴会芸を披露する。スクール革命！4姉妹（朝日奈央、高橋ひかる※高＝はしごだか、生見愛瑠、山崎弘也）は、日本の伝統美「水芸」に挑戦。しっちゃかめっちゃかな練習風景からは想像もつかない、華やかなステージとなる。
豪華おせちを懸けた「食リポクイズ」では、オードリー・春日俊彰の独特な感性と最新AIが激突。また、中継企画「馬に乗ってるお前誰だよクイズ」では、あの有名人に扮（ふん）したモノマネ芸人が颯爽と駆け抜ける。
