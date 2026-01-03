◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３０年ぶりとなる史上最多１５度目の総合優勝を狙った中大は往路の３位から順位を下げ、総合５位だった。

レース後藤原正和監督は「悔しいの一言。うまくいかなかった」と悲願達成を逃し、悔しさをにじませた。

今大会では前回１区区間賞のエース・吉居駿恭（しゅんすけ、４年）を９区に投入。意外な采配の裏に「足を痛めたこともあって、負担のないところ（９区）に回した」と明かした。レース１０日前にふくらはぎとアキレスけんを痛めていた中、区間８位と厳しい結果となった主将に「向いてない区間であるのは間違いない。その中で、後ろも前も空いていて自分を鼓舞しづらい部分があった。エースの仕事をさせてやりたかった」と申し訳なさそうに話した。

１０区にエントリーしていた浜口大和（１年）を当日変更した理由についても「アクシデントがあって、なかなか使えなかった」。往路終了時点では１位の青学大と１分３６秒差。１５度目の優勝へ向けて逃げ切りも、逆転がかかる大一番の可能性もあった。だが、練習でのタイムクリアがうまくいっておらず、「２３キロを失敗させたくない思いが先行した」と吉中裕太に変更。最終的に昨年と同じく５位に終わり「９区、１０区はマネジメント側、私のミス」と肩を落とした。