◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

青学大が１０時間３７分３４秒の総合新記録で３連覇を達成した。５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークした絶対エースの黒田朝日（４年）が、金栗四三杯と大会ＭＶＰを同時受賞した。

黒田は別府大分毎日マラソン（２月１日）に出場する意向を示し「狙いたいのは優勝。最低でも日本人トップは狙って走っていきたい」と意気込みを語った。

黒田の一問一答は以下の通り。

―ＭＶＰ、金栗四三杯を受賞して

「これまで三大駅伝をトータル４年間で９回走って、まだ１度もＭＶＰ、最優秀選手を取ったことがなくて、どうしても本当に欲しかった賞だったので、今回２つ同時にいただけて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。今回このように僕が賞をいただけたのは、自分１人の力ではなくて、やっぱり苦しい中でもずっと耐えて走ってくれた往路の選手であったりだとか、往路の流れをそのまま繋いでくれた復路の選手、そして監督、スタッフ、走らなかったメンバー全員の力のおかげでいただけたものだと思っています」

―実感も湧いてきたかと思うが

「今回走って出たタイムに関しては、自分の中でも７分台は狙えるかなってところで出走したんですけれど、自分が思ってたよりもいい記録が出て、すごく嬉しいですし、今朝起きたタイミングではまだ昨日、本当に往路優勝したのか？みたいな、まだ実感が湧いてなかったんですけど、総合優勝することができて、今、往路も含めて優勝できたんだなっていうのをすごく実感しています」

―祝福のメールやＬＩＮＥがいっぱい来たのでは

「過去この４年間で１番きてて、まだ全然返信できてないので、落ち着いてから少しずつやっていこうかな」

―優勝した時に珍しく涙を流されていた。気持ち、どのような涙だったのか

「本当に今大会も始まる前から、選手の中でトラブル、アクシデントがあったりだとかで、全てが全ては順調にはいかなかった。この１年を見ても、本当に順風満帆っていうわけではなかったんですけれど、最後こうして頑張っていった努力というか、それが実を結んだなっていうところで、本当に1年間キャプテンとしてやってきて良かったなっていうところと、最後、折田がゴールしてきてこっちに向かってくるところで、感極まってというか、ちょっと涙が出てしまいました」

―同期、仲間への思い

「駅伝なので、もう自分１人の力で勝てるようなものじゃなくて、選手１人１人が自分の役割っていうのを全うしてくれて、その結果が今日の総合優勝に結びついたのかなと思っているので、本当にチームのみんなにありがとうと言いたいなって思います」

―黒田選手が感じる青学大の強さはどういうところか。今のマラソンに対する思い

「特に今大会の往路なんかを見ていただくとわかると思うんですけど、まずは逆境の中でもやっぱり諦めない気持ちの強さっていう部分と、今年のチームで言うと、ほんとに１人１人、個人が青学を自分が勝たせるっていう、そういう意識を持ってやってくれていたっていう部分が、青学の強さの部分に結びついているのかなって思っています。あとは、一度先頭に立ったらそのままと逃げ切れる、そういった先頭効果に乗れるっていう、そういう強さもあるのかなと思っています。で、自分の今後の目標という点については、やっぱり去年２月に走った大阪マラソンですごくいい走りができたっていう部分と、やはり日本人が世界で戦っていく上では、もうおそらくマラソンでしか戦える舞台っていうのはないのかなというので、やはり自分もその舞台でしっかり世界と戦える力っていうのを身につけていきたいと思っているところです」

―別府大分マラソンを予定していると思うが、そこでの目標などは

「別大マラソンに関しては、記録というよりはやはり順位を狙っていきたいと今のところは考えていて。大阪マラソンが６位で、やはり狙いたい順位は優勝っていうところかなって思いますし、最低でも日本人トップあたりは狙って走っていきたいかなって思っています。記録については、もう順位を狙った先に自ずとついてくるものかなと思っているので、特に自分の中で目標であったりだとか、意識している部分はありません」