TWICE・ダヒョン、“ファーストキス”の瞬間を捉えたスチール公開！女優として活躍中

ドラマ『ラブ ミー』で視聴者を眠れないようにした俳優イ・シウとガールズグループTWICEのダヒョンの初めてのキスの瞬間が捉えられたスチールが電撃公開された。

去る1月2日、韓国で放送されたJTBC金曜ドラマ『ラブ ミー』5〜6話では、ソ・ジュンソ（演者イ・シウ）とチ・ヘオン（演者ダヒョン）の関係が決定的なターニングポイントを迎えた。

いよいよ社会人になることができる、自分で叶えた人生初の機会を手にして喜びを分かち合いたかった瞬間、彼女のユン・ソル（演者キム・シャナ）がほかの男と寝たという残酷な告白は、ジュンソを一気に壊した。

教授が推薦してくれたインターンも辞退し、“あいつ”ボムジュン（演者チャ・ジヒョク）とはもみ合いまでした。傷だらけになったジュンソが訪れた場所は、いつも通りヘオンの屋上だった。

（写真＝JTBC、SLL、HOWピクチャーズ）左からイ・シウ、ダヒョン

ヘオンもやはり彼を見守ることがますます苦しくなった。ジュンソへの気持ちが友情ではなく、無視できない苦しみであるという事実に気づいたためだ。気になるし、痛みを伴い、目の前が見えない感情。ヘオンはやっとジュンソへの気持ちが恋心であることを認め、これ以上隠すことができなかった。

傷だらけになったジュンソを見て、こんなバカで情けない人を好きになった自分が苦しいと結局気持ちを伝えた。そうして「あなたが好き」と思わぬ告白をした瞬間、ジュンソは衝動的にヘオンに口づけをして、2人は一晩を一緒に過ごした。

制作スタッフは、ネタバレであるために先に公開できなかった大切なジュンソとヘオンのキスのスチールを公開した。感情を抑えられないまま、向かい合う2人の姿がそのまま捉えられた。

なお、『ラブ ミー』は日本で毎週金曜日にU-NEXTで配信中だ。

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。