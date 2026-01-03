「to be in someone else’s shoes」の意味は？自分自身を相手の靴に入れる...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「相手の立場で考える」でした！

この慣用句では、「shoes」は「立場、状況」を意味します。

その人の立場に立っていたら、自分はどう行動するかと伝えたいときに、この表現を使ってみてくださいね。

「If I was in your shoes, I would divorce him already. He’s awful.」

（あなたの立場だったら、彼と離婚するよ。彼は最悪だ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。