「to be in someone else’s shoes」の意味は？自分自身を相手の靴に入れる...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to be in someone else’s shoes」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「相手の立場で考える」でした！
この慣用句では、「shoes」は「立場、状況」を意味します。
その人の立場に立っていたら、自分はどう行動するかと伝えたいときに、この表現を使ってみてくださいね。
「If I was in your shoes, I would divorce him already. He’s awful.」
（あなたの立場だったら、彼と離婚するよ。彼は最悪だ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部