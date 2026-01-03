【1位〜6位】1月4日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】双子座
総合運：★★★★★
願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。この運気を生かすポイントは、気品。しぐさや姿勢など、いつ誰に見られてもいいように心がけて。
恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。
金運
落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。何にどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！
ラッキーアイテム：折り畳み傘
ラッキーカラー：オリーブグリーン
【2位】蠍座
総合運：★★★★★
信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。
恋愛運
普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。
金運
予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！
ラッキーアイテム：判子
ラッキーカラー：ターコイズブルー
【3位】蟹座
総合運：★★★★☆
「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。
恋愛運
あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。
金運
手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、何なのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。
ラッキーアイテム：カトラリー
ラッキーカラー：トマトレッド
【4位】天秤座
総合運：★★★★☆
老若男女、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎ合うコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。
恋愛運
相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッと掴まれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！
金運
今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。
ラッキーアイテム：スマホグッズ
ラッキーカラー：チャコールグレイ
【5位】魚座
総合運：★★★☆☆
プライベートに幸運が宿る日です。リラックスして楽しいことをしているときに、大切な人脈が広がっていく可能性大。できるだけ長く自由時間を持てるように、1日のスケジュールを組んで。急ぎではないことは、明日以降でもOKです。
恋愛運
「なるようになる！」と感じて、どんどん動いていきたくなるかもしれません。ただ今日は、そこで一時停止して、本当は何がベストかを考えてみて。すると、幸せへの近道が見えてきます。出会いは、友達を増やすつもりでいて。
金運
最小限の買い物で済ませると、お金が舞い込みやすくなる日！一方、物を溜め込んでしまうと金運がダウンします。｢買おうかな、やめようかな｣と迷ったら、やめて◎。また、｢一応、あったほうがいいかも｣という物も買わないで。
ラッキーアイテム：ネクタイ
ラッキーカラー：コーラルピンク
【6位】牡牛座
総合運：★★★☆☆
掃除、勉強、趣味、運動…。一番気が向くことに、今日はできるだけ多くの時間やエネルギーを使いましょう。そしてそのことに、ストイックに取り組んでみて。すると、自信が湧いたり今後のビジョンが明るくなったりするはずです。
恋愛運
誰とどこで何をしているのか、誰とどんな連絡を取っているのか、今日は恋の相手のプライベートがとても気になりそうな恋愛運。「知ってもプラスになることは1つもない」と割り切ってしまえば、気分は軽くなります。
金運
今後、お金との縁をさらに強くするための名案を思い付きそうな運気。今日の段階では｢これがベスト！｣と感じるでしょう。ただ、しばらく考えを熟成させるつもりでいて。すると、今日浮かんだ考えを最大限に生かすことができます。
ラッキーアイテム：ポータブルスピーカー
ラッキーカラー：レモンイエロー