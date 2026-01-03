藤岡弘、息子＆娘4人に囲まれ笑顔 家族5ショットにネット衝撃「美男美女」「ご利益ありそうだ」
俳優・藤岡弘、ファミリーのスタッフ公式Xが更新され、藤岡を含めた。子どもたち天翔愛、藤岡真威人、天翔天音、藤岡舞衣の家族写真が投稿された。
【写真】美男美女すぎる！藤岡弘、の息子＆娘たち4人 公開された家族5ショット
公式Xでは「新年あけましておめでとうございます 2026年も藤岡ファミリー情報を元気に発信していきます♪皆様にとっても健やかな一年となりますように、お祈り申し上げます。本年も、よろしくお願い申し上げます」とあいさつとともに家族写真が公開。
子どもに囲まれ笑顔の藤岡を見ることができ、貴重な5ショットにネット上では「あけましておめでとうございます！美男美女でみなさん本当にいい人そうで！」「ベストファミリーですね」「待ち受けにしちゃお！」「ご利益ありそうだ」などの声が出ている。
