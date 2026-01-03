俳優のムロツヨシ（49）が2日放送のフジテレビ系「さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP」（後3・40）にゲスト出演。プライベートで親交が深い人気女優から交際中だった夫を初めて紹介された時の衝撃を明かす場面があった。

4日放送のスペシャルドラマ「うちの弁護士はまたしても手がかかる」で共演する、女優の木南晴夏と出演。ともに独身のMC、明石家さんまから映画やドラマなど「去年忙しかってんな」と大忙しだったことを指摘されると、ムロは「1月はちょっとのんびりできる可能性はあります」と回答。

さんまから「寂しさ戻ってくるぞ。どうする？」と振られたムロは「戻ってきますかね。そしたら、長い付き合いの木南がご飯に付き合ってくれると思います」。

木南も「本当に年に2回ぐらい行ってます」と応じると、ムロは「だいたい、いつも共通の岡田将生くんとか、昔は神木隆之介くんとかと一緒にカードゲームしている仲間で。その時はみんな独身でしたよ」と関係性を明かした。

そんな中、「ある日うれしいこと（があって）」とムロ。「本当に2人でさんまさんの番組に出られることってそうそうないと思うんで、初めて言えるんですけど」としたうえで、「そういうメンツでカードゲームを（自宅で）やってたんですよ。長い付き合いですから、そしたら急に（木南が）“ねえ、ムロさん、呼んでいい？”とか言い出して。“え、何？”って言ったら“ちょっと彼氏”みたいな。“今ちょっと顔出せるみたいだから呼んでいい？”って。知らなかったの。急にそんなとこに来るって、“え、まじで？何、冗談？ジョークなの？”と思ったけど、本当っぽいんですよ。そしたら、あと10分か15分後来るみたいな」と明かした。

「誰かももちろんわからない。で、ピンポーン鳴ったんですよ。うちのピンポン、当時、顔がわからないんですよ。で、声だけなんですけど、“あの、来ました”って言って“じゃあ今開けます”ってドア開けて、だから玄関まで誰が来てるのかわからないんですよ。分かってるのは木南さんの彼氏さんが来ること。で、開けたら、大量の差し入れを両手に持った玉木宏が来たんですよ。想像もしてないから。木南と玉木宏、全く一致してないから、部屋で飛んで。うわー！って」とその驚きを再現。木南も「飛んでました。腰抜かしました」と笑った。

そんなやり取りに、さんまも「いや、俺も想像つかなかった、この2人」と共感。ムロは「でもうれしいのは、その報告と、“皆さんが楽しんでるところすいません。お邪魔します”って、お菓子持ってきてくれて、差し入れを持ってきてくれて」と話した。