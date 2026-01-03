２０１８年の平昌冬季五輪・スピードスケート女子・マススタートで銀メダルを獲得した韓国のキム・ボルム選手（３２）が１２月３０日、自身のインスタグラムで引退を発表した。

キム選手は、同五輪のチームパシュートレース後のコメントをめぐり自国で大バッシングを受け涙の謝罪会見を行い、当時注目を集めていた。

キム選手は「１１歳でスケートを始めて、２０１０年から２０２４年まで国家代表として氷上に立ち、私の人生の大半を過ごしてきました。そして今年を最後に選手生活を終え、引退することを決めました」と報告。

続けて「子どもの頃、氷の上に足を置いた日から、スケートは私の人生そのものでした」「夢を追いかけ、止まらず走ってきました。その道の上でオリンピック、アジア大会、世界選手権という貴重な舞台と大切な瞬間に出会うことができました」「喜びの瞬間もありましたが、言葉では言い表せないような時間も過ごしてきました」「選手生活はここで終えますが、スケートへの思いは今も私の胸に刻まれています。多くの困難と挫折の中で、最後まであきらめなかった選手として記憶されればそれで十分です」と、ファンへ感謝の思いを伝えている。