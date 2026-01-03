俳優の平愛梨さんは1月3日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：平愛梨さん公式Instagramより）

俳優の平愛梨さんは1月3日、自身のInstagramを更新。自然の中で撮影した家族ショットを披露しています。

【写真】平愛梨一家大集合ショット

「ステキなハッピーファミリー」

「2026年　明けましておめでとうございます」と新年のあいさつをつづった平さん。「年末年始は互いの出身地に帰省することができて嬉しかったです」と明かし、投稿に載せた写真の1枚目では夫でFC東京所属の長友佑都選手と息子たちとの集合ショットを公開しています。

4人の息子と彼らを包み込むようなしぐさをする長友さんの姿が印象的です。平さんも笑顔を見せています。2枚目では息子4人だけの姿も披露しました。年始に撮影したのでしょうか。

また「カオス達も背がどんどん伸びていてお洋服のサイズがあっという間に小さくなってしまいます　(乾燥機かけちゃうからかな)」と、息子たちの成長も報告しています。

コメントでは、「いい家族です」「微笑ましいご家族ですね〜」「今年も元気にHAPPYな1年を」「今年も美しく可愛い平ちゃん応援してるよ」「カオス君達の成長具合ホッコリ＆嬉しいですね」「子供達のBAPEコーデが可愛い」「幸せそうだね」「ステキなご家族ですね」「ステキなハッピーファミリー」と称賛の声が続出しました。

「2025年ラストの日」

2025年12月31日には「2025年ラストの日」と題し、長友選手とおそろいのトップスを着た夫婦ショットを公開していた平さん。「ジャンパー脱いで一緒やんッてニヤける夫w」と、長友選手のかわいらしい様子も明かしていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)