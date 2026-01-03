こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

冬の寒さも本番。お部屋で快適に過ごすためには暖房器具選びが重要ですよね。

昨今、電気代や灯油の価格は値上がりしているため、できるならコスパのよい暖房器具に頼りたいところ。そんな要望を叶えてくれるのが、セラミックファンヒーターです。

そこで今回は、数あるセラミックファンヒーターの中から、シンプルながら多機能すぎるIRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「セラミックファンヒーター（ACH-E12C-W）」をご紹介します。

アイリスオーヤマ ヒーター セラミックファンヒーター 節電 省エネ 大風量 1200W 2段階温度調整 転倒オフ機能 速暖 小型 コンパクト ACH-E12C-W ホワイト 5,800円 Amazonで購入する PR PR 5,661円 楽天で購入する PR PR 4,920円 Yahoo!ショッピングで購入する

こんな方におすすめ

狭い場所にも◎ 持ち運びしやすいセラミックファンヒーター

脱衣所・トイレ・キッチンの「短時間の寒さ」がつらい人灯油のニオイや買い出しが苦手で、電気暖房に寄せたい人子ども/ペットがいて、安全機能（転倒OFF・過熱防止）を重視したい人大きい暖房は置けないけど、スポットで“即あったか”が欲しい人

まずは、操作性。ファンヒーターを運転するときのオン・オフは、電源プラグをコンセントに差し込んで、本体上部にあるダイヤルを回すだけの簡単操作です。

「送風」「弱（600W）」「強（1200W）」の3つのモードから選ぶことが可能。部屋やシーンに合わせて温度を設定できます。

重さはたったの2.2kg。幅23cm×奥行13.5cm×高さ36cmとコンパクトなサイズ感も◎。

持ち運びがしやすいので、キッチンや寝室だけでなく、脱衣所やトイレといった狭い場所でも使えるのがうれしいポイントです。

スイッチを入れた瞬間から温かい！

セラミックヒーターは、石油式やハロゲン式に比べて短時間で発熱するのもポイント。ピンポイントで寒い場所をあたためてくれます。

電気の力だけで動くので燃料特有のニオイもなく、空気を汚しません。有害な排気ガスを出さないので、換気の頻度が減らせるため、冷たい風が室内に入ることも防げます。

また、優れた静音性も特徴です。動作音が気になって眠れないなんてこともありません。

安心して使える機能も充実。お子さんがいるご家庭にも◎

地震が起きたり、子どもやペットがぶつかったりして、万が一本体が転倒した場合は、自動的に電源が切れる「転倒時自動OF機能」も搭載。

また、3時間経過すると自動でオフになる「切り忘れ防止」機能のおかげで、うっかり切り忘れても安心して使用できます。

さらに、連続運転で本体の温度が熱くなると、「過熱防止」機能により異常を感知して自動で運転を停止するすぐれもの。

部屋が狭くてストーブやヒーターは置けないと思っていた人も、お子さんやペットがいて暖房器具選びを悩んでいた人も、アイリスオーヤマの「セラミックファンヒーター（ACH-E12C-W）」なら安心！お部屋の中で寒さに凍えていた皆さん、ぜひチェックしてみてください。

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。