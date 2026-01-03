ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・大牟田市で建物火災 合成町付近 約16分後に鎮圧（1月3日午後… 福岡・大牟田市で建物火災 合成町付近 約16分後に鎮圧（1月3日午後4時41分ごろ発生） 福岡・大牟田市で建物火災 合成町付近 約16分後に鎮圧（1月3日午後4時41分ごろ発生） 2026年1月3日 17時13分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、3日午後4時41分ごろ、大牟田市合成町付近＝目標:慈恩院（合成）北側 33m＝で建物火災が発生した。同4時57分に鎮圧した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡・春日市の火災で消防隊出動 昇町5丁目122番付近（1月3日午後4時49分ごろ発生） 福岡・大木町で火災 大角の石丸山公園入口南東側 約16分後に消火（1月3日午前111時55分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 寺田屋, イベント, ダイス, 訪問介護, ホテル, 鎌倉, 老人ホーム, 介護, マンション