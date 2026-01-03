ようやく見えた青空と護国神社（3日午前10時）

写真拡大

新潟市の雪が少し弱まり、青空がのぞいた3日午前、市内の神社には多くの人が初詣に訪れていました。

護国神社（中央区）にも家族連れなどが参拝し、新年への想いを込めて手を合わせていました。境内は縁起物を買い求める人やおみくじを引く人でにぎわい、久々に見えた青空の下、正月らしい和やかな雰囲気が広がっていました。

■新潟市の親子
娘「学活の授業で楽しかったこととか話したい」
父「家族が健康にいれたらいいかな」

■五泉市の60代男性
「昨年はちょっと仕事がきつかったので、今年はちょっとゆっくりしたいなと思ってます」

■新潟市の夫婦
妻「孫が高校受験なのでしっかりお参りしてきました」
夫「健康第一でいこう！」

護国神社は三が日で約15万人の参拝客を見込んでいます。