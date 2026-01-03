◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

青学大が１０時間３７分３４秒の総合新記録で３連覇を達成した。５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークした絶対エースの黒田朝日（４年）が、金栗四三杯と大会ＭＶＰを同時受賞した。

記者会見した黒田は「３大駅伝を４年トータル９回走って、ＭＶＰを取ったことがなかった。どうしても欲しかった賞だった。２つ同時にいただけて、うれしい気持ちでいっぱいです」と笑みを浮かべた。青学大の強さの秘密について聞かれると「往路を見てもらえれば分かると思うけれど、逆境の中でも諦めない気持ちの強さ」を挙げた。また特に今年は「個人が『青学を自分が勝たせる』という意識を持ってくれた」と、個人の意識の高さも影響したという。

最近１２年で９度の総合優勝と“駅伝力”の高さも光る。今回の復路も６区では２位早大と１８秒と大きくない差だったが、後続争いをよそに先頭を一度も譲ることなく、最後は２位の国学院大に２分３３秒差をつけた。黒田自身は５位から先頭に立ったが「１度先頭に立ったらそのまま逃げ切れる、先頭効果に乗れる強さもあるのかなと思っています」と分析していた。