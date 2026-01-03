年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュが始まっています。

鹿児島中央駅ではスーツケースやお土産を持った人たちや、見送りに来た人たちなどで朝から混雑しました。

JR九州によりますと、九州新幹線のUターンラッシュはきょう3日がピークとみられ、新大阪までの指定席は終日満席ということです。

Q.お正月は？

（福岡から帰省の学生）「平和でよかった」

（親）「粗大ごみ出したりしてもらった。すごく楽しかった。帰るのが寂しい」

（オーストラリアから帰省）「出産してから帰ってなかった、（子どもが）1歳半になったのを機に親戚に会いに帰ってきた。ゆっくりリラックスできてよかった。やっぱり日本のお正月が特別」

（阿久根に帰省）「おじいちゃんに連れて行ってもらって釣りに行った。アラカブを釣った。楽しかった」

（熊本に帰省）

「おじいじゃん、おばあちゃんもみんな元気でいたのでよかった」

「あすは休みだけど（子どもの）習い事もある。あさってから仕事」

ネクスコ西日本によりますと、きょう3日、県内の高速道路で渋滞は発生していませんが、あす4日は福岡県内の九州自動車道の上り線で10キロを超える渋滞が予想されています。

一方、3日空の便は東京や大阪に向かう便はほぼ満席で、混雑は4日も続く見込みです。

