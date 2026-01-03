開始早々にやってきた最大の見せ場。人気芸人が最強ポーカー美女に挑んだ一戦はまさかの大逆転劇となり、両者の対照的なリアクションを引き出した。

【映像】美人プロ＆人気芸人、“まさかの大逆転”に歓喜と絶望

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

予選テーブルBの開始早々、リンダカラー∞・Denと最強女王・岡本詩菜が激突。前者はスペードとハートの「4」、後者は同じ柄の「7」で勝負スタートだ。

最初にテーブルに開かれた3枚はハートとスペードの「6」とクラブの「4」。この時点でDenはフルハウスが成立し、俄然有利に。すぐさま1000点の追加ベットを行うと、岡本も同額をベット（コール）し応戦する。

4枚目のカードはクラブの「7」。なんとこれで岡本にもフルハウスが完成し、別室で見守る予選Aの出演者も「わー！」「これはやばい」と大騒ぎ。そうとも知らず勝ったと思い込んでいるDenはさらに2000点を追加ベット。これに対し岡本は5000点をさらに上乗せ「レイズ」を行う。

強気の攻めに気を良くしたDenはコールで対応。5枚目はクラブの「Q」で、この時点でカードの役は岡本の勝利。岡本はさらに8500点のベットで勝負を誘うと、流石のDenも相手のカードの強さを疑う。それでも今更勝負を降りることはできず、同額をコールし、ショーダウン。岡本のカードを見て敗北を知ると、ドン引きの表情で固まってしまった。

対する岡本も薄氷の勝利に驚きのリアクション。予選開始早々に起きた劇的展開に視聴者も「Denはいつもこんな感じやなw」「いきなりw」「顔面フリーズ」「むしろDen助かってる。とんでもおかしくなかった」などとリアクションしていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）