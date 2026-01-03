ファン投票中間でウェスト9位のレブロン、球宴選出なるか…親友グリーンは出場を懇願

12月30日（現地時間29日、日付は以下同）、「NBAオールスターゲーム2026」（以下“オールスター”）のファン投票途中経過第1弾を発表した。今回の発表ではウェスタン・カンファレンスはルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、イースタン・カンファレンスはヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）がトップの得票数を獲得している。

第1弾の中間結果の中で話題を呼んでいるのが、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）の順位である。今回の発表でレブロンは、アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ／6位）やデニ・アブディヤ（ポートランド・トレイルブレイザーズ／7位）の後塵を拝し、ウェスタン・カンファレンスで9位に位置することとなった。

昨シーズンのオールスターでは試合直前に足首の負傷を理由に欠場し、今シーズンは坐骨神経痛で開幕後約1カ月欠場を続けていたレブロン。年齢とともに身体的な制限が出始めていることからも、通常であれば今回の途中経過も納得の順位となるだろう。しかし、2005年から21年連続でオールスターのスターティングラインナップに名を連ね、10度のトップ選出を果たしてきたレブロンの場合は話が別のようだ。

レブロンの親友としても知られているドレイモンド・グリーン（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）は、自身のポッドキャスト番組を通じてレブロンのオールスター選出を懇願した。グリーンは、「今年、レブロン・ジェームズがオールスターじゃない世界なんてあり得ない」と強調し、以下のように主張した。

「彼がこのリーグにとってどういう存在か、みんな分かっている。シーズン序盤はケガもしていたし、何が正解かは分からないけど、とにかく方法を見つけるしかない。俺は、コミッショナーがダークとDウェイドを“レジェンド枠”として加えたオールスターゲームに出たことがある。あれは彼らの最後のオールスターで、彼らはそういった扱いを受けるべき存在だった。LAで行われる今回のオールスターでも、ブロンは同じ扱いを受けるべきだ」

グリーンは2019年のオールスターを振り返り、同シーズン終了後に引退を表明していたダーク・ノビツキー（元ダラス・マーベリックス）とドウェイン・ウェイド（元マイアミ・ヒート他）が特別枠として出場した経緯を引き合いに出した上で、レブロンに同等の扱いを求めた。

今回の投票はポジションレスで行なわれており、両カンファレンス所属選手のうち上位10名がスターター枠に入る。また、スターティングラインナップはファン投票が全体の50％、残りの50％は選手投票とメディアパネルによって決定される。最終的にレブロンがオールスターに選出されるのか、その場合はどういった経緯で選出を果たすのか。今後の動きに注目が集まる。

次回のファン投票途中経過は、1月6日にアップデートされる予定。