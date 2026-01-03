B1仙台が8年8カ月ぶりに宇都宮から勝利…カルバー31得点、ホームで首位撃破

1月3日、ゼビオアリーナ仙台で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第18節のGAME1が行われ、仙台89ERSと宇都宮ブレックスが対戦。2017年5月7日から同カード13連敗中だった仙台が、約8年8カ月ぶりに宇都宮から勝利を挙げた。

試合序盤はアウェーの宇都宮が4連続スリーで先行する展開。仙台はB1得点ランキング1位のジャレット・カルバーを中心に応戦したが、第2クォーター終盤に連続失点を喫し、9点ビハインドで折り返した。

流れが大きく変わったのは第3クォーターだった。仙台はカルバーのみならず、渡辺翔太と船生誠也の長距離砲などで詰め寄ると、同残り1分に杉浦佑成が自ら外したフリースローのリバウンドに反応し、逆転の2ポイントを成功。逃げ切りを図る第4クォーターには、ブーバカー・トゥーレが豪快なダンクやブロックを連発するなど勢いに乗り、最終スコア92－75で快勝した。

仙台は、カルバーが3ポイント5本を含む31得点6アシスト3スティールを挙げたほか、セルジオ・エルダーウィッチが6得点11リバウンド7アシスト、トゥーレが14得点12リバウンド2ブロックでダブルダブル、日本人選手の荒谷裕秀も15得点で貢献した。

5連勝中で東地区首位だった宇都宮は、26得点のD.J・ニュービルと、13得点のギャビン・エドワーズが2桁得点をマークしたが、新年最初のゲームで痛い逆転負け。これで仙台との通算対戦成績は19勝2敗となった。

■試合結果



仙台89ERS 92－75 宇都宮ブレックス



仙 台｜20｜17｜28｜27｜＝92



宇都宮｜27｜19｜16｜13｜＝75





【動画】ホームで“連敗記録”ストップ！仙台vs宇都宮のハイライト映像