去年（2025年）のプロ野球ドラフト会議で巨人から6位指名された藤井健翔選手の激励会が、きょう（3日）故郷の倉敷市で開かれました。

藤井健翔選手の激励会には、中学時代にプレーしたヤングMAKIBIクラブの選手や関係者など約140人が出席しました。

倉敷市出身の藤井選手は、埼玉県の強豪校浦和学院に進学【画像①】し、甲子園出場は果たせなかったものの、打球速度が160キロを超える高校生離れした強打者で、去年のドラフト会議では巨人から6位指名を受けました。





（野球クラブの後輩）「MAKIBIクラブからプロ野球選手になれてすごいと思います」「誰にもひけをとらない最強の選手になってほしいです」

（藤井健翔 選手 巨人ドラフト6位)【画像②】

「1年目から1試合でも1軍の試合に出してもらえるような選手になっていきたいなというふうには思っています」



藤井選手は今月（1月）7日に寮に入り、その後、自主トレーニングやキャンプに参加するということです。