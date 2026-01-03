20th Century（トニセン）の公式Xにて、長野博が、木村拓哉、相葉雅紀、末澤誠也（Aぇ! group）との4ショットを公開した。

【画像】長野博＆木村拓哉＆相葉雅紀＆末澤誠也の4ショット／木村拓哉＆齊藤京子の2ショット／木村拓哉＆相葉雅紀の2ショット

4人は、1月3日18時より放送の『BABA抜き最弱王決定戦 2026新春SP』（フジテレビ系）に出演する。

■シックなスーツ姿で並ぶ長野博＆木村拓哉＆相葉雅紀＆末澤誠也

公開された写真には、重厚感のある赤いカーテンを背景に、スーツ姿で並ぶ4人の姿が写し出されている。

（左から）相葉は、チャコールグレーのスーツに白シャツを合わせた装い。ゆとりのあるシルエットで、柔らかく落ち着いた雰囲気を演出している。

長野は、艶感のあるネイビースーツにブラックシャツとネクタイを合わせたスタイル。大人の余裕と品の良さが感じられる着こなしだ。

木村は、細かなストライプのブラックスーツ姿で登場。ポケットに手を入れた自然体の立ち姿ながら、変わらぬ存在感を放っている。

末澤は、ブラックスーツに光沢感のあるインナーを合わせ、若々しさの中に色気を感じさせるスタイルに仕上げている。

シックな装いの中にも、それぞれの個性が際立つ4ショットとなっている。

長野は「BABA抜き初参戦！この4人が一緒にというのも、なかなか無い事ですねぇ。どんな結果になるのか^^ お楽しみに！」とコメント。

「#どーぞ」と、同アカウントでおなじみのハッシュタグも添えた。

SNSでは「激レア4ショット」「こんな大先輩方の中に末澤くんが入ってるのに感動」「最高の並び」「長野くん嬉しそう」「顔面偏差値高すぎる」「豪華メンバー」など、歓喜の声が寄せられている。

4人がどんな心理戦を見せるのか、放送前から期待が高まっている。

■木村拓哉＆齊藤京子の2ショットも

なお同日、木村拓哉が主演を務める映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xでは、木村と齊藤京子の2ショットも公開され、こちらも話題を集めている。

■長野博＆木村拓哉＆相葉雅紀＆末澤誠也の別カット

■木村拓哉＆相葉雅紀の2ショット