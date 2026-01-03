第１０２回箱根駅伝は３日、青学大の３連覇で幕を閉じた。

往路も復路も総合も大会記録を塗り替える圧倒的な強さだったが、この３年間、大学駅伝で他校を圧倒しているかというとそうでもない。この３年間の結果を振り返る。（デジタル編集部）

３日の復路は、一度も先頭を譲らなかった。各区の青学大選手の区間順位は３位、３位、１位、１位、２位。２位との差は復路スタート時の１８秒から１分３４秒、１分２８秒、１分４４秒、１分５９秒、２分３３秒と徐々に広がっていった。

３年連続で往路優勝と総合優勝を果たした青学大だが、この３年間、他校との差が圧倒的かというと、実はそうでもない。

三大駅伝と呼ばれる出雲駅伝と全日本大学駅伝の結果を見ると、今季の青学大は７位と３位。優勝は国学院大と駒沢大だった。

昨季は国学院大が、２０２３年は駒大が出雲と全日本で連勝していて、「三冠」を懸けて箱根に臨み、いずれもその夢を青学大が打ち砕いた。その間、青学大は他の２つの駅伝は２位にも入っていない。

では、青学大はなぜそれほど、箱根だけ強いのか。箱根は区間がすべて２０キロ超と長く、１０区をつなぐという層の厚さも求められる。これに対応できる底力があることが大きいだろうが、やはり「山」に強いことが挙げられる。

今大会、エースの黒田朝日（４年）を初めて５区に起用し、規格外の区間新記録を樹立。山下りの６区には１年生を抜てきし、区間３位の快走を見せた。一昨年、昨年は５区は「若の神」こと若林宏樹、６区は野村昭夢が担い、一昨年は２人とも区間２位。昨年はともに区間新の快走を見せた。国学院大は３年間、山で失速することが目立ち、駒大は健闘するが、青学大に後れを取ることが多い。

今大会前、青学大の原晋監督は「山を制する者は、箱根を制する」と発言。適性を見極めた１年生の起用を示唆していた。実際、エースと１年生で、山を制して見せた。この３年間、駒大と国学院大との「３強」と言ってもいい状況だが、山登りではこの２チームに対し３連勝。今大会は山下りで駒大よりもタイムで下回ったが、大勢に影響はなかった。

三大駅伝で最も注目が集まる箱根駅伝だが、この１２年で青学大が９度優勝。無類の強さを見せている。