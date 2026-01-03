◇Bリーグ2025―26シーズン B1第18節GAME1 大阪エヴェッサ86―56越谷アルファーズ（2026年1月3日 おおきにアリーナ舞洲）

大阪エヴェッサは本拠地での新年初試合を30点差の大勝、連勝で今季成績を12勝17敗とした。

1Q、青木保憲（30）の3ポイントが決まると、ライアン・ルーサー（30）が連続で3ポイントを決めるなどで越谷を圧倒し24―10とリードを広げた。

3Qは一時5点差まで詰められたが、後半に再びリズムを取り戻すと60―45で最終Qにつなげた。

4Qもオフェンスは好調さをキープし、さらに点差を広げる快勝劇だった。

ルーサーは8本中5本の3ポイントを成功させるなど25得点と活躍した。「3ポイントは序盤に1、2本決まればシュートの流れができる。でも、チームメートがアシストしてくれてワードオープンで打てる場面を作ってくれたおかげ。アグレッシブに（シュートを）打っていこうとは思ってたけれどね」

藤田弘輝ヘッドコーチは「課題もあったが、正月からこれだけたくさんの方に見に来てもらってうれしい」と、2026年初勝利を喜んだ。

この日は新年ムードを演出する「情熱の赤シリーズ」と題して着用した赤いユニホームと、観客にくばられた応援Tシャツが相まってアリーナはほぼ赤一色に染まっていた。また、応援ガールズユニット「BT」メンバーは巫女装束に身を包み、正月のホームゲームを盛り上げていた。