紅白“一区切り”の郷ひろみ、ちゃんみな＆HANAとの豪華ショットに反響「見ているだけで幸せ」「いい笑顔」
歌手の郷ひろみが2日、自身のインスタグラムを更新。昨年大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）のオフショットを多数公開し、ファンから反響が寄せられている。
【別カット】郷ひろみ、ラスト紅白のオフショット多数披露 大河主演俳優との2ショットも
郷が披露したのは『第76回NHK紅白歌合戦』の舞台裏で撮影されたオフショット。ラッパーでシンガーソングライターのちゃんみなや、彼女がプロデュースするガールズグループ「HANA」のメンバーと笑顔で並ぶ姿のほか、三山ひろし、DJ KOOとけん玉を手にした3ショットも公開された。
さらに別の投稿では、審査員を務めた大河ドラマ『豊臣兄弟！』（1月5日スタート）の主演・仲野太賀や、特別企画で出場した堺正章のバックで演奏を担当したミッキー吉野との2ショットも収められている。
投稿の中で郷は、ちゃんみなについて「才能豊かで、本当に素晴らしいよね！」と絶賛。さらにHANAについても「クールな面もチャーミングな面も持ち合わせた、魅力的なグループ」とつづっている。
昨年末には、インスタグラムで「2025年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします」と発表していた郷。“ラスト紅白”では「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」を熱唱し、会場を大いに盛り上げた。
番組を楽しむ様子を収めた投稿に、ファンからは「見ているだけで幸せ」「いい笑顔」「皆さん…素敵な方々ですね！ご一緒出来て良かったですね！」などの声が集まっている。
■郷ひろみ（ごう ひろみ）
1955年10月18日生まれ。福岡県出身。1972年放送の大河ドラマ『新・平家物語』（NHK総合）で芸能界デビュー。同年8月リリースのシングル『男の子 女の子』で歌手デビューを果たす。以降『お嫁サンバ』『よろしく哀愁』『言えないよ』『GOLDFINGER’99』など数々のヒット曲を送り出している。
引用：「郷ひろみ」インスタグラム（@hiromigo_official）
