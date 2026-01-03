◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

東洋大は総合１４位に終わり、継続中では最長の２１年連続シード権獲得とはならなかった。１０位の日大に２分３１秒届かなかった。

酒井俊幸監督は自身の落ち度と言わんばかりに、口を開いた。「前任の、川嶋（伸次、現創価大総監督）さんの頃から続いていたシード権の継続になりますし、これまで私が関わって巣立っていった卒業生たちも、継続してきた記録になりますし。支援していただいた大学関係者も含めた上、一つそういったものが途絶えてしまったということは、非常に監督として申し訳ないという気持ちでいっぱいです」と唇をかんだ。

往路でつまずいた。１区は３位スタートも、２区で順位を１７位まで下げ、１５位でフィニッシュ。復路でも流れを変えられなかった。前回２位と好走し、今年も８区を任せた主将・網本佳悟（４年）は区間１４位とふるわなかった。９区の給水では久保田琉月（るき、３年）に昨年度まで在籍した同大ＯＢ・石田洸介（スバル）が力水を送ったが、順位を上げることはできなかった。

チームは全日本大学駅伝も選考会を経ての本選出場（２５年１１月）を目指したが、１８年ぶりに落選した。指揮官は「ちょっと２０２５年度のチームは苦しい結果に終わってしまったんですが、１つ記録は途絶えてしまいましたが、再度一回、再出発するという、そういう気持ちを持ってもう一回」と、自らを奮い立たせるように口にした。

次回大会では８２回（２００５年度）大会以来の予選会出場からの本戦切符を目指す。「今、このレベルの高い箱根駅伝で２０年というのは本当、途絶えさせてしまうと大変な記録だったんじゃないかと思います。毎年毎年、目の前の学生たちとつないで、結果として２０年まで延長することができた。箱根駅伝という部隊が、卒業していった子たちが伝統を守りながら、その後広まると思いますので、再度そういった取り組みを新しいものを取り入れながら、また発展していきたいなと思います」と締めた。