ＪＲＡは３日、２５年度の厩舎関係者表彰受賞者を発表した。優秀厩舎賞は美浦で第１位は木村哲也厩舎、栗東は杉山晴紀厩舎が受賞。優秀騎手賞の第１位は戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島俊明厩舎＝が受賞した。最多勝利新人騎手賞は、該当者なし。

全受賞者は以下の通り（円内数字は順位）。

◆厩舎部門

【優秀厩舎賞】

▽美浦〈１〉木村哲也〈２〉田中博康〈３〉堀宣行〈４〉森一誠〈５〉黒岩陽一

▽栗東〈１〉杉山晴紀〈２〉上村洋行〈３〉矢作芳人〈４〉斉藤崇史〈５〉中内田充正

※勝率、１馬房あたりの勝利度数、同獲得賞金、同出走回数の４部門における総合得点

※新人騎手育成賞（３０勝以上の新人騎手が所属する厩舎）は該当者なし

◆騎手部門

【優秀騎手賞】〈１〉戸崎圭太〈２〉松山弘平〈３〉クリストフ・ルメール〈４〉坂井瑠星〈５〉横山武史

※勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点

【優秀障害騎手賞】〈１〉小牧加矢太〈２〉高田潤

※勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点

【障害騎手特別賞】草野太郎（同一年度にＪ・Ｇ１競走を２勝以上）

【フェアプレー賞】

▽美浦・大野拓弥、菊沢一樹、戸崎圭太、丸山元気

▽栗東・池添謙一、西村淳也、浜中俊、藤岡佑介、松山弘平、クリストフ・ルメール

※３０勝以上かつ制裁点数１０点以下

※最多勝利新人騎手賞（新人騎手で３０勝以上かつ最多勝）、新人騎手特別賞（最多勝利新人騎手賞受賞者以外の新人騎手で３０勝以上）、特別模範騎手賞（優秀騎手賞の基準となる４部門のいずれかが１〜５位であって、制裁をうけていない騎手）、ベストフェアプレー賞（フェアプレー賞対象者であり、かつ制裁を受けていない騎手のうちで勝利度数の最も多い騎手）は該当者なし