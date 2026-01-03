俳優の川粼麻世(62)が3日、自身のX(旧ツイッター)を更新。近藤真彦(61)らと開いた“最強同窓会”の様子を公開した。



【写真】イケおじになっても“アイドルオーラ"は往時のまま

「楽屋で最強同窓会。まじで約45年くらい前の話皆んな覚えてるわ」とつづり、明治座で開催中の舞台「ギンギラ学園物語」で共演する野村義男(61)、中村繁之(58)らとの4ショットを投稿した。



自身のブログでも「楽屋で元同じ事務所の最強同窓会＆新年会」と触れ、「特にマッチの麻世愛が有難い!俺の昔の曲はほぼ しかもヒットしてない曲の振付けまで覚えてくれている」と感激。「それぞれの思い出を語り合うが やはり原点は同じなんだなと共有できる喜び 寮の何処に何があり お手伝いさんの話になったりと何時間あっても足りない盛り上がり スタッフがナッツを持って来てくれ 俺がマッチでーす調に ナッツでーすと言うとわざと冷たい空気を作ってくれたり 昔のアイドル仲間の話になったり時間が尽きない」などと楽しい時間だったことを明かした。



また、「昔は雑誌の撮影でわざわざとこんな風にツッパリ顔をするのも流行ってたね」と、往年のアイドル雑誌のように4人がカメラをにらみつける渋いショットも披露した。



この投稿にファンからは「ヤンヤンかレッツゴーヤングの楽屋ですか」「この4人の笑顔、新春に最高の贈り物」「みなさん私の青春の全て」「まじで最強じゃん!みなさんダンディーで素敵」「明星や平凡の、ちょい悪ポーズキュンキュンでした」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）