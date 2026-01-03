◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

史上初となる2度目の3連覇を果たした青山学院大学。原晋監督が、5区にエース・黒田朝日選手を起用したワケを明かしました。

これまで2年連続で、各校のエースが担当することの多い“花の2区”を任されていた黒田選手。しかし今回は山上りコースとなる5区を担当します。黒田選手はトップと3分24秒差の5位でタスキを受けるとぐんぐんと順位をあげ1位に浮上。前回大会でOB若林宏樹選手が記録した1時間09分11秒の記録を大幅に超える、1時間7分16秒の区間新記録をマークしました。これによりチームは往路優勝。トップスタートとなった復路でも1位を死守し、3連覇を果たしました。

2区は各校のエース格がそろう落とせない区間。それでも原監督は2区を2年生の飯田翔大選手に託し、黒田選手を5区で起用します。その理由について原監督は「MARCH対抗戦あたりで他の選手が27分台を出しましたので、1〜4区を十分対応できる、カバーできると。後れることもないと踏んで、(5区で)朝日を使ったということですね」とコメント。この難しい選択についても「2区で後れると焼け石に水になっちゃう。でも大きく後れることはないだろうと踏んで、5区で起用したというわけなんですね」と明かしました。

さらに、史上初の“2度目の3連覇”を達成できた勝因についても「学生が都度変わるわけですから、チームとして、組織として、この箱根駅伝に学生諸君が真摯に向き合ってくれているというところが3連覇に繋がったと思う。ですから本当に、歴代の学生たちに僕は感謝したいという風に思いますね」と語りました。

続けて、黒田選手の強さについて聞かれた原監督は「これはもう、ご両親に僕は感謝なんですね。遺伝子がいい、いい身体に産んでくれたということだと思うんです」とコメント。さらに「本学の、私も教授をやらしていただいています地球社会共生学部の一学生ですからね、すごい勉強もできます。優秀です」と黒田選手を絶賛しました。