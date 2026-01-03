◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝が2日、3日に行われ、帝京大学が総合9位で3年連続シード権を獲得。大会を終え、中野孝行監督が走り抜いた選手たちを絶賛しました。

帝京大学は前日の往路、2区終了時で最下位20位と苦しいスタート。それでも3区の島田晃希選手(4年)が区間5位の力走で流れを変えます。

3日の復路をシード権ライン10位と4分15秒差の17位で迎えると、じわじわ順位を上げて、9区終了時では10位と13秒の11位。10区を託された鎗田大輝選手(4年)が9位まで順位を押し上げ、3年連続シード権をつかみました。

大会を終え中野監督は、「今まででシードを取るってことがこんなに疲れることだとは思いませんでした」と率直にコメント。

また、「本当はもっと上の順位を目指してました。ただ17位からでも、去年14位からシード取ったんですけど、そのとき往路で全然取材来なかったんですけど、今年も17位じゃ全然取材来なかったんですけども、ちくしょうと思って、これ今まで14位からシード取ったってのもないと思いますし、17位からシード取ったっていうのも多分ないと思うので、本当ミラクルかなと思います。よく学生側が辛抱してくれたなと思います」と思いを語りました。

“世界一諦めが悪いチーム”を掲げる帝京大学。苦しいスタートも3区以降は全て区間一桁で、その言葉を体現しました。指揮官も「いやあ本当すごいね。学生の力ってすごいなとは思ってたんですけど、やっぱりやってきたことが間違いないっていうのを彼らが証明してくれたように思います」と選手を絶賛します。

さらに重視している4年生の力については、「今日4年生に助けられましたね。ウチを選んできた学生、ウチで強くなりたいっていってきた学生ですので、走った選手以外もものすごいサポートしてくれて、大学スポーツの醍醐味をここ2日間、今までも感じてたんですけどそれ以上に感じました。本当大学スポーツっていいなと思います」と目を細めました。