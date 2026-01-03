大相撲の元幕内天鎧鵬、元北陣親方で、昨年１０月２６日付で日本相撲協会を退職した南貴由輝さん（４１）が３日、都内の出羽海部屋で行われた出羽海一門連合稽古に姿を見せた。７日に観光会社を立ち上げることを明かした。

ＢＳ日テレの企画（７日初回放送）で、アイドルグループ「僕が見たかった青空」須永心海らと稽古模様を紹介した南さん。境川親方（元小結両国）から声をかけられ、横綱豊昇龍から握手でエールを贈られた。

近況については「７日に『オオクマ観光株式会社』を登記します。インバウンド、法人向けに相撲部屋の稽古を見ていただく仕事です」と明かした。親交の深い武隅部屋の稽古見学を軸とする観光ビジネスだという。他にＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの立ち上げなども構想している。

南さんは新会社について「インバウンド向けの相撲ショーが多い。エンターテイメント性もいいが、本物の相撲部屋の稽古を見せたいと思いました。お相撲さんが命を削って本場所を目指して稽古してる姿は胸を打つと思う」と理念を語った。また、芸能会社と業務提携を行い、この日のようなメディア活動にも取り組むという。

明るいキャラクターで協会のＹｏｕＴｕｂｅ動画、トークショー司会などで役割を果たした南さん。協会の退職が発表された際は、それを残念がる多くの声が寄せられた。南さんは「本当にありがたいですよね。きょうは親方衆の皆さんにも優しく声をかけてもらえました。親方をやれて良かったと改めて思いました。皆さんのおかげです」と感謝した。

年寄名跡の問題で去ることになった協会には「引退して親方として残してもらえて、現役の時よりも勉強になることが多かった。親方になってからの方が、知名度が増えたんじゃないかと思うぐらい。協会には恩しかないです」と感謝した。

現役、親方を経て、実業家として新たなステージに進む南さん。「いろいろな人に相撲という文化に触れてほしい」と語っていた。