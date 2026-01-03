BSテレビ東京が1日、「大谷翔平のなぜには物語がある」（後8・00）を放送。ドジャースの大谷翔平投手（31）と引退したクレイトン・カーショー投手（37）の関係性の変化について、デーブ・ロバーツ監督（53）が証言した。

カーショーは2017年オフに大谷がポスティング移籍する際、ドジャースとの交渉の席に休暇中の自宅から3時間かけて立ち会った。ただ、大谷は最終的にエンゼルスを選択。その際、現地メディアに「とんでもない時間の無駄だった」と怒りをぶちまけるなど2人には“因縁”があった。

ただ、24年に大谷がドジャースに入団。仲を深めた理由としてロバーツ監督は「ショウヘイがエンゼルスを選んだ時は全員が落胆した。来てほしかったからね」と残念がったのはカーショーだけでないとし「ショウヘイが去年ドジャースへ移籍すると知った時はカーショーはとても喜んでいたよ」と証言。「それにショウヘイは以前からカーショーを尊敬していたし、カーショーもショウヘイを尊敬していたところがあったはず。だからこの2年で関係が深まったのだろう」と語った。

25年限りでカーショーは現役を退いたが、指揮官は2人の関係が“因縁”から“特別”なものになった理由として「偉大な選手は常にお互いをリスペクトするからだ」と断言。「2人は何事も当たり前と思っていない。そして2人とも自分に厳しい、すごくね。そしてすごく負けず嫌い。彼らはお互いを鏡にして関係を深めたんだ」と分析した。