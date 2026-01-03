「彼女は局に着くと、まずスタッフや審査員らに丁寧に挨拶して回る。出場者の芸人にもこまめに声を掛けるなど、皆から慕われています」（テレビ関係者）

12月21日に行われた「M-1グランプリ」（テレビ朝日系）決勝。2025年も今田耕司と共に司会を務めたのは女優の上戸彩（40）だ。



2025年も「M-1グランプリ」司会を務めた上戸彩 ©時事通信社

15年ぶりの写真集を刊行

2025年で14回目の出演で、もはや“M-1の顔”と言ってもいい存在の上戸。

「フラットかつ的確な進行で真剣勝負に華を添えてくれる。芸人からも好かれていて、M-1王者やファイナリストたちも『上戸さんが優しかった』『宇宙一優しい』と感謝していた」（同前）

EXILEのメンバーで芸能事務所LDH社長のHIROとの間に、15年に長女、19年に長男、23年に次男を出産し、3児の母に。出産後は女優としての顔を抑えていたが、女優デビュー25周年の節目の2025年は露出も多かった。

「15年ぶりの写真集を刊行し、9月にはジャーナリスト役で出演した映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が公開。声優を務める映画『ズートピア2』も大ヒット中です」（スポーツ紙記者）

2026年4月からは“目黒蓮の妻”に

2026年4月公開の映画『SAKAMOTO DAYS』では、目黒蓮（28）演じる主人公の妻・葵を演じる。

「ドラマ『半沢直樹』（TBS）で明るく健気な妻を好演した上戸さんですが、今回の役も、彼女と通じるところがある。原作の葵は20代と思われますが、原作者の鈴木祐斗氏、監督を務める福田雄一氏が『ぜひ上戸さんに』ということで意見が一致した。

上戸さんも目黒出演のドラマ『silent』（フジテレビ）を見て、『いつか共演したい』と思っていたそうで、オファーを快諾した」（映画関係者）

現場では目黒を立てつつ、空き時間に娘役の吉本実由(みゆ)と遊び、笑顔で現場を明るくしていたという。

育児に仕事にと、目まぐるしい日々を送る上戸。そんな彼女が、子どもの習いごとの送り迎えをする際の30分の空き時間に、「毎週のルーティン」として電話をする相手がいる。

“芸能界の母”が明かす意外なホンネ

“芸能界の母”と慕うテレビプロデューサーの石井ふく子氏（99）だ。石井氏が語る。

「『元気？ ちゃんとご飯食べた？』なんて気にかけて、時々、ご飯にも誘ってくれます。自然体で真っすぐなところは、10代の頃から変わりませんね」

出会いのきっかけは、上戸の出世作となった01年のドラマ『3年B組金八先生』（TBS）。

「素直で清潔感のあるいい子だなと思いドラマのオファーをし、それ以来“お母ちゃん”と慕ってくれています。おかずを作るのが苦手だった彩が、『卵焼きの作り方を教えて』というので、私の家で特訓したことも。とき卵にお出汁やお砂糖などの調味料を入れて、四角いフライパンで焼いて。2人で台所に立ち、楽しく作りました」（同前）

結婚して引退したいという願望もあった

結婚後もHIROや子どもたちを含め、家族ぐるみの付き合いを続ける。

「子どものお食い初めも私の家でしてくれて、本当の孫みたいに可愛がっています。彩が“おかん”と呼ぶ実のお母様ともお電話することがありますが、彩やお孫さんへの深い愛情を感じます。2人の母に見守られて彩は贅沢ね（笑）」（同前）

今でこそ育児と女優業を両立させる上戸だが、一時は結婚して引退したいという願望もあったという。

「育児と仕事は両立が難しいけど、それをやりきるのは大事だよね、という話をしたことがあります。彼女がそれをどう受け取ったかはわかりませんが、今、頑張っている姿を見ると本当に偉いと思う。演技力にもますます磨きがかかっているから、それが活かされる役に出合ってほしい」（同前）

かつてインタビューで「化けるような役をやりたい」と語っていた上戸。次に見せるのはどんな顔？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月25日号）