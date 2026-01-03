ÆüÂç¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¡¡¥¢¥ó¥«¡¼¤Î4Ç¯ÂçÃç¡¢´¶³´¿¼¤²
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁºÇ½ªÆü¤Ï3Æü¡¢ÉüÏ©5¶è´Ö109.6¥¥í¤Ë´ØÅì¤Î20¹»¤È¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤ò²Ã¤¨¤¿21¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉüÏ©¤ò9°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüÂç¤ÏÁí¹ç10°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁí¹çÎÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡4Ç¯À¸¤Î¥¢¥ó¥«¡¼ÂçÃç¤Ï¥·¡¼¥É¤òÁè¤Ã¤¿Ãæ±û³Ø±¡Âç¤ò½ªÈ×¤ËÆÍ¤Êü¤·¡ÖÆþ³ØÅö½é¤Ï¥·¡¼¥É¤Ê¤ó¤Æ¼è¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£ÅÁÅý¹»¤È¤·¤Æº£¸å¤Ï¾å°ÌÁè¤¤¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³Î¼Â¤Ë¥·¡¼¥É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¡£