『コナン』初代OP＆ED流れる特別演出「胸がドキドキ」「STEP BY STEP」 青山剛昌ら思い出の主題歌発表
テレビアニメ『名探偵コナン』の１時間スペシャル「エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」が3日、読売テレビ・日本テレビ系で放送された。放送30周年を記念した今回のスペシャルでは、シリーズの原点を思い起こさせる特別な演出が実現し、初代オープニング曲のザ・ハイロウズ「胸がドキドキ」、初代エンディング曲のZIGGY「STEP BY STEP」が流れるサプライズがあった。
【動画】懐かしい！『コナン』歴代OP＆ED全133曲の映像
オープニング＆エンディング映像では、当時をオマージュしながら、この30年で広がり続けてきたコナンの壮大な世界観も表現。懐かしさと新しさが融合し、心を震わせるエモーショナルな映像となっている。
放送では、原作者・青山剛昌と江戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の４人が、思い出深いテレビ主題歌を発表。これにあわせて名探偵コナン公式YouTubeでは、歴代のオープニングとエンディングの映像が一挙公開され、30年の歩みを彩ってきた数々の名曲と映像を振り返ることができる。
また、放送後には黒羽快斗と中森青子の新ビジュアルが解禁。新一が下見中に目撃した、トロピカルランドの噴水前でアイスクリームを片手に談笑する二人の姿が描かれている。この快斗と青子は、2025年9月に公開された『水族館を楽しむ新一と蘭』のビジュアルの右下に映る“二つの影”として匂わせられていたもので、今回その全貌がついに明かされた。
また、両ビジュアルは連動しており、映像が回転することで、新一と蘭の水族館ビジュアルから、快斗と青子の噴水ビジュアルへと切り替わるスペシャル動画も公開。あわせて、快斗（怪盗キッド）が活躍するエピソード「キッドVS白馬 青の玉座（アズール・スローン）」のアニメ放送も決定した。
■原作者・青山剛昌：ZARD「運命のルーレット廻して」
「とにかく歌詞と曲が良くて、音痴のオレが思わず口ずさんでしまってたのを思い出します（笑）」
■江戸川コナン役・高山みなみ：倉木麻衣「Your Best Friend」
「トロッコを漕ぐ可愛い二人が印象的です。幼い頃のワンシーンを見たような気持ちになりました。」
■毛利蘭役・山崎和佳奈：倉木麻衣「Secret of my heart」
「曲のサビを蘭が歌っているようなあのエンディング映像が、今も胸に残っています。」
■工藤新一役・山口勝平：倉木麻衣「薔薇色の人生」
「新一と蘭が晴れて恋人になった記念すべき回「紅の修学旅行」のオープニング曲なので印象に残っています。」
