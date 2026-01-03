◇第105回全国高校ラグビー準々決勝 東福岡21―17東海大相模（2026年1月3日 花園）

一瞬のスキを見逃さなかった東福岡が花園通算100勝に王手をかけた。3点を追う後半26分。東福岡はゴールラインまで10メートルの左中間ラックでアドバンテージ。途中出場のSH橋場璃音（2年）は、パスをするかと見せかけ一気に進出してインゴールに勝ち越しトライを挙げた。「思い切り走りました。スーパーサブの役割を果たせて良かった」と胸を張った。

前回大会は1年生ながら司令塔のSOで出場した。今夏に藤田雄一郎監督から「スクラムハーフ（SH）にもチャレンジしてみないか？」と誘われた。「自分で言うのもですけど、声を出せる。声を買ってもらってなったと思う」と新しいポジションへの挑戦を決めた。ベンチスタートが多いものの、コツコツひたむきに練習する姿をチームメートは見てきた。主将のNo・8須藤が「ラグビーに対しての気持ちが別格だと思います」と証言するほど、努力の男が大舞台で輝いた。

群馬県生まれ。父の直樹さんは東農大二の選手として91年度の71回大会花園でベスト8に貢献した。「とにかく楽しんで」と送り出され力にした。準決勝は選抜大会の準決勝で5―22で敗れた京都成章へのリベンジマッチだ。「このチームで優勝したい！ってずっと頑張ってきた。一戦ずつ勝っていきたい」とチームの思いを代弁した。