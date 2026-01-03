経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第9回目のゲストは、仲里依紗さんです（構成・伊藤秀倫）。

【画像】あっという間にシカに囲まれ…奈良公園でシカにお尻をかまれる仲里依紗さん

◆◆◆

めざすはドン・キホーテの店頭POP

成田 仲さんYouTubeのサムネイル（動画の内容を示す小さな画像）のドぎつい感じも、しらふのご自分のセンスなんですか？

仲 そうです。ドン・キホーテの店頭POPみたいな。私、あれ作りたいんですよ。分かりやすい。



カラフルなサムネイルが並ぶYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」

成田 色使いおかしいですもんね。

仲 おかしいんですよ。あと、写真が文字で埋もれて、何も見えないっていうサムネが理想。逆に“丁寧な暮らしの人”のサムネとかって、文字、超小っちゃいじゃないですか(笑)。よく分かんないです、あれ。私は分かりやすくでっかい文字で「爆買い」しか書いてない。

成田 巨大で真っ赤な「爆買い」の文字の周りを黒い線が囲ってたり。

仲 してますね。動画は、水曜日と土曜日の20時に上げるんですけど、19時40分ぐらいからサムネを作り始めて。

成田 ギリギリ（笑）

仲 私、いつもギリギリです。最近では、サムネなしで動画上がっちゃうこともあって、ファンの子から「里依紗ちゃん、サムネ忘れてる！」って指摘されたり。

成田 サムネなしの動画だけ予約投稿して、サムネを直前に入れるってことですか…？

仲 そうです、そうです。だからうっかりしていると、「サムネなし、タイトルなし」の動画だけがポンって上がります。水曜か土曜の20時ピッタリとかに一回見てみてください。たまにありますから。

成田 今、カレンダーに予定いれておきます。「仲里依紗YouTubeサムネ有無チェック」、と。

仲 （笑）。マジで忘れる時あるんですよ。

野生化したシカに襲われた回

成田 サムネなしは前衛的ですね。ちなみにこれまでの自作動画で一番好きなのってありますか？

仲 奈良公園のシカに追いかけられたやつですかね。例によって急に奈良に行こうかなと思って、新幹線で行って。当時はまだコロナ禍の名残りがあって、奈良公園にも観光客はそんなにいなくて。

成田 あの頃ガラガラでしたね。

仲 本当にあんなことは二度とないと思いますが、当時のシカはちょっと飢えていて、本来のシカの姿に戻ってました。だから、私がシカせんべいを買うそぶりをしただけで、あっという間にすごい数のシカに囲まれまして。私、初めてシカが怖いと思いました。逃げても、追いかけられて、お尻をかまれるし。ゾンビドラマの『ウォーキング・デッド』みたい。シカって無表情だし、しかも変な声を出すんですよ。メッチャ怖くて。あれは今、自分で見ても笑い転げます。怖かった〜。

成田 本能を取り戻したシカ動画。

仲 そうですよ。コロナで人間との接触が激減するとシカはこうなるっていう。ほんと怖かったんですよ。襲われた、という感じです。

成田 僕も2020年に奈良に行ったことがあって。人を発見するなり10匹ぐらいのシカが突進してきたのを覚えてます。シカハザードというゲームになりそうな。

仲 怖いですよね。私のときは何十頭の群れに追いかけ回されて。だから、シカせんべいを遠くに投げて、シカがそれに群がってる間にワーッと逃げて……。

成田 今日のハイライトはシカですね（笑）。そもそもなぜ奈良に？

仲 例によって、いろんなパワースポットに行きたいなって思い立ったんです。実はこの間、また奈良公園に行ったんですが、その時は全然追いかけられなかったです。

成田 シカの生態調査に。

仲 また行ったんですけど、シカの口までせんべい持っていっても食べてくれなかった（笑）。

※本記事の全文（約7200字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（成田悠輔の聞かれちゃいけない話 第9回 ノーカット完全版1万9000字）。全文では下記の内容をご覧いただけます。



・成田悠輔がサバイバル芸人に？

・もし息子が芸能界に入りたがったら

・桁違いに炎上するアメリカの芸能人

（仲 里依紗,成田 悠輔／文藝春秋 電子版オリジナル）