¡Ö¿Ê¿å¼°=´°À®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¢ª¤¸¤ã¤¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¡© ´ÏÁ¥¤Î½¢Ìò¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¤Ï
¿Ê¿å¼°¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â¤Ê¤Ë¡©
¡¡À¤³¦Í¿ô¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ëÂç·¿µÒÁ¥¤ä¡¢¼«±ÒÂâ´ÏÄú¤Î¿Ê¿å¼°¤ÏÁ´¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿Ê¿å¼°¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë½¢Ìò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤ª¡¢ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î½ðÌ¾¤À¡ª ¤³¤ì¤¬¸î±Ò´Ï¤Î¡È¼õÎÎ½ñ¡É¤Ç¤¹
¡Ö¤¨¡© ¿Ê¿å¼°¤Ã¤ÆÁ¥¤¬´°À®¤·¤¿»þ¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¤òÎã¤Ë¡¢´ÏÄú¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢´ÏÁ¥¤ò¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤ëºÇ½é¤Î¹©Äø¤ò¡Öµ¯¹©¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÚÌÚ¤ä·úÃÛ¤Î¸½¾ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÅÚÃÏ¤Î¿À¤òÊô¤ê¡¢¹©»ö¤Î°ÂÁ´¤ÈÀ®¸ù¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Öµ¯¹©¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸î±Ò´Ï¤ò·úÂ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¤³¤Îµ¯¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸î±Ò´Ï¤Îµ¯¹©¼°¤Ç¤Ï¡¢·úÂ¤¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤ò¾·¤¤¤Æ½Ë»ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æµ§´ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«±ÒÂâ°÷¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÍÏÀÜ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤Ê¤É¡¢·úÂ¤¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹©Äø¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¿Ê¿å¡×¤Ç¤¹¡£¿Ê¿å»þ¤Ë¤Ï¡Ö¿Ê¿å¼°¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÌ¿Ì¾¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê¿å¼°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÁ¥ÂÎ¤·¤«´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª
¡¡¿Ê¿å¼°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢´ÏÁ¥¤ÏÂ¤Á¥½ê¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤ÎÀÜ¹ç¤¬´°Î»¤·¡¢Á¥ÂÎ¡ÊÁ¥³Ì¡Ë¤¬´°À®¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥ÂÎ¤µ¤¨´°À®¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½ÅÂç¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Ê¿å¼°¤ÏÁ¥ÂÎ¤ò½é¤á¤Æ¿å¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤ëµ·¼°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Ê¿å¼°¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢Ç¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê²èÁü¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¡Ë
¡¡¸î±Ò´Ï¤Î·úÂ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²»³ÚÂâ¤Ë¤è¤ë¹ñ²Î¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤Î±éÁÕ¤ËÂ³¤¡¢ËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¸î±Ò´Ï¤ÎÌ¾Á°¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¿å¼°¤Ø°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê¿å¼°¤Ë¤ª¤±¤ë´ÏÁ¥¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï2¼ïÎà¤ÎÊýË¡¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤ÏÃÏ¾å¤«¤é³ê¤é¤»¤Æ¿Ê¿å¤µ¤»¤ëÊýË¡¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³¤¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¾õÂÖ¤Çµ·¼°¤Î¤ß¹Ô¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¸î±Ò´Ï¤Î¿Ê¿å¼°¤Ç¤Ï¡Ö»Ù¹ËÀÚÃÇ¡×¤È¤¤¤¦µ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁ¥ÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¥í¡¼¥×¤ò¾®·¿¤ÎÉà¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤¹µ·¼°¤Ç¡¢¾¦Á¥¤Ç¤Ï½÷À¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÏËÉ±ÒÂç¿Ã¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ù¹ËÀÚÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢´ÏÄú¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤¹¶Ì¤¬³ä¤ì¡¢É÷Á¥¤¬Èô¤Ó¡¢¶â¶ä¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¤¡¢²»³ÚÂâ¤Î¡Ø·³´Ï¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¤¾å¤Ï°ìµ¤¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÁ¥ÂÎ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯³¤¤ËÉâ¤«¤Ó´ÏÁ¥¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ¥ÂÎ¤È¹Ò¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡´Ø¤Î¤ß¤Ç¡¢´Ï¶¶¤ä³Æ¼ïÁõÈ÷¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤ÀÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Á¥ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Ï80¡Á90¡ó¡¢´ÏÁ¥¤È¤·¤Æ¤Ï50¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ê¿å¼°¤Î¸å¤ÏçßÁõ¤ò¹Ô¤¦
¡¡¿Ê¿å¼°¤Î¤¢¤È¤Ë´ÏÁ¥¤òÂÔ¤Ä¹©Äø¤Ï¡¢´°À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁõÈ÷¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡ÖçßÁõ¡Ê¤®¤½¤¦¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÀ°¤¤¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¸î±Ò´Ï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ËÉ±ÒÁõÈ÷¡¢ÄÌ¿®ÁõÃÖ¡¢ÁàÂÉµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£çßÁõ¤ÏÂ¤Á¥¹©Äø¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¶á¤¤½ÅÍ×¤Êºî¶È¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤âÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¸î±Ò´Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¡£çßÁõÃæ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬Ì±´Ö¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤«¤é³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ø´ÏÄú¤¬°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°úÅÏ¼°¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¡Ë
¡¡çßÁõ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¸ø»î¡×¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁàÂÉÁõÃÖ¡¢·¸Á¥ÁõÃÖ¡¢¹Ò³¤·×´ï¡¢ÄÌ¿®ÁõÃÖ¤Ê¤É¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤Ç¤¹¡£´ÏÆâ¶õ´Ö¤ÎÀßÄê¤äÀ¸³è¶õ´Ö¤ÎÀ°È÷¤â¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¼«±ÒÂâ¤«¤éçßÁõ°÷Ä¹¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£çßÁõ°÷Ä¹¤Ï¸å¤Ë¤½¤Î´ÏÄú¤Î½éÂå´ÏÄ¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£
¡¡½¢Ìò¤¬¶á¤Å¤¯¤È¾èÁÈ°÷¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¡¢Ç¤Ì³¤ò¹Ô¤¦´ÏÄú¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂ¤Á¥½ê¤«¤é´ÏÄú¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿´ÏÄú¤Ï¡Ö½×¹©¼°¡×¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡Ö°úÅÏ¼°¡¦¼«±Ò´Ï´ú¼øÍ¿¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ì±´ÖÂ¤Á¥½ê¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤¿Á¥¤¬¼«±ÒÂâ¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¼«±Ò´Ï´ú¤ò·Ç¤²¤¿½Ö´Ö¤«¤é¸î±Ò´Ï¤È¤·¤Æ½×¹©¤·¡¢¹ñºÝË¡¾å¤Î¡Ö·³´Ï¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡çßÁõ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ââ°÷¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤½¤Î¤Þ¤Þ½éÂå´ÏÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«±Ò´Ï´ú¤ò¼õÎÎ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ú¤òÀèÆ¬¤Ë¾è°÷¤¬¸î±Ò´Ï¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ë´ÏÄ¹¤¬¾è´Ï¤·¤Æ¼«±Ò´Ï´ú¤ò·ÇÍÈ¤·¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¸î±Ò´Ï¤Ï´°À®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½×¹©¼°¤ò½ª¤¨¤¿¸î±Ò´Ï¤Ï½Ð¹Ò¤·¡¢Êì¹Á¤È¤Ê¤ë¹Á¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤â¤¬¤ß¡×·¿¤Î¾ì¹ç¡¢µ¯¹©¤«¤é¿Ê¿å¤Þ¤Ç¤¬Ìó1Ç¯¡Á1Ç¯È¾¡¢¿Ê¿å¤«¤é½×¹©¤Þ¤Ç¤¬¤µ¤é¤Ë1Ç¯¡Á1Ç¯È¾¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¯Ãí¤«¤é¼ÂºÝ¤Î½¢Ìò¤Þ¤Ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤È5Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÅª¾®·¿¤Î¡Ö¤â¤¬¤ß¡×·¿¤Ç¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç·¿¤Î¸î±Ò´Ï¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸î±Ò´Ï¤Î´°À®¤Ë¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£