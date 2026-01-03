犬を怖がらせる人間の見た目

1.体が大きく見えること

犬を怖がらせる人間の見た目は、体が大きく見えることです。

高身長であること、がっしりとした体型であること、厚着をしていることなどが当てはまります。

人間の体が大きく見えるということは、犬にとって脅威です。初対面である高身長の人やがっしりとした体型の人は、犬から警戒されやすく、唸られたり避けられたりすることがあります。

また、普段は犬から警戒されることが全くない人でも、冬場に厚着をしていることで体が大きく見えてしまい、警戒されてしまうことがあります。

2.黒い服装をしていること

犬を怖がらせる人間の見た目は、黒い服装をしていることです。

黒や紺や濃い青など、見た目が全体的に暗く見えてしまうということが特徴です。人間の表情や動作が分かりにくく、安全な人間なのか、危険な人間なのかを判断しづらいのです。

全体的に暗めの服装をしていると、人間同士であっても警戒してしまうものですよね。

3.フードや帽子やヘルメットをかぶっていること

犬を怖がらせる人間の見た目は、フードや帽子やヘルメットをかぶっていることです。

フードや帽子を深くかぶっていると、表情から人間の感情を読み取ることができないため、犬に不安や緊張を与えてしまうのです。

ヘルメットは、とくにフルフェイスのヘルメットであると、完全に顔を覆っているため、不安や緊張だけでなく、犬に恐怖心を与えます。

4.色の濃いサングラスをかけていること

犬を怖がらせる人間の見た目は、色の濃いサングラスをかけていることです。

犬は目元からも人間の表情や感情を読み取ります。色の濃いサングラスをかけていると、目元から感情の判断をすることができず、警戒してしまうのです。

5.ロングコートやロングスカートを着ていること

犬を怖がらせる人間の見た目は、ロングコートやロングスカートを着ていることです。

風にゆらゆらとなびく様子が犬にとっては怖いのです。ゆらゆらとなびく様子は、犬にとって予測できない動きだからです。

同じように風にゆらゆらとなびく、お店の前に置かれたのぼりにも警戒する犬が多い傾向にあります。

6.装飾品を多く身につけていること

犬を怖がらせる人間の見た目は、装飾品を多く身につけていることです。

これは、見た目というよりは、ゆらゆらと動く様子や、カチャカチャと音が鳴る様子に対し、不安や緊張や恐怖を感じていると言えます。

気をつけるべき服装と犬を不安にさせないコツ

普段から気をつけるべき服装は、黒い服装や暗い服装をしないこと、フード・帽子・ヘルメット・サングラスは取ってから犬と接することです。

風になびいてしまいやすいロングコートやロングスカートを着ているときは、手で抑え、ゆらゆらと揺れてしまわないようにしてから犬と接するとよいかと思います。

また、犬を不安にさせないためのコツは、正面から見つめたり近づいたりしないこと、ゆったりとした動作をすること、犬から近づいてくれるのを待つことです。

まとめ

犬を怖がらせる人間の見た目を6つ解説しました。

体が大きく見えること 黒い服装をしていること フードや帽子やヘルメットをかぶっていること 色の濃いサングラスをかけていること ロングコートやロングスカートを着ていること 装飾品を多く身につけていること

犬に安心感を与えるためには、服装にも普段から気をつけなければなりません。

犬が大好きなのにいつも唸られたり吠えられたりする…という方がいらっしゃるようですね。もしかすると、見た目が不安や緊張を与えてしまっているからなのかもしれません。